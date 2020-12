2020年12月03日 10時40分 サイエンス

中国の無人月面探査船「嫦娥5号」による着陸時の映像&超鮮明な月面写真が公開される



月面着陸に成功した中国の無人月面探査船「嫦娥(じょうが)5号」の撮影による着陸時の映像と超鮮明な月面写真が公開されました。嫦娥5号は、ソビエト連邦のルナ24号以来44年ぶりとなる月の石回収ミッション「サンプルリターン」に挑みます。



2020年11月24日、中国が無人月面探査機「嫦娥5号」の打ち上げに成功しました。嫦娥5号は将来的に月面基地建設を目指す中国の国家的宇宙プロジェクト「嫦娥計画」で打ち上げられた5番目の探査機で、月からのサンプルリターンを目標としています。



嫦娥5号は打ち上げ後、約112時間の旅を経て11月28日に月軌道に入り、12月1日に月の海の中でも最も広大とされる嵐の大洋北部のリュムケル山に着陸成功しました。



この着陸時の映像が、2020年12月2日に公開されました。嫦娥5号はガンマ線高度計を使用して表面までの距離を測定し、光学システムとレーザーシステムを使用して狙いを定めてゆっくりと降下。映像からも月面が接近していることがよくわかります。





さらに、サンプル採取時の映像も公開されています。地中からサンプルを回収するため、ドリルで月面を掘っている様子が以下。約2メートルほど月面を掘削して、月の岩石を合計約2kgを採取する予定とのこと。





表面からは掃除機のような装置でサンプルを回収します。





集められたサンプルは、離陸船内部に保管されます。





加えて、15000×7947ピクセルという高画質な月面写真も公開されています。



https://drive.google.com/file/d/1CihdxsRSe9By8O9UtHLWE8dG-Nq2JwWg/





嫦娥5号のミッションが計画通りに進めば、12月中旬には月のサンプルを積んだ帰還船が内モンゴル地域に着陸する予定です。