2024年06月02日

中国の探査機「嫦娥6号」が月の裏側に着陸成功



中国の国家航天局が、月面探査機「嫦娥6号」が月の裏側に無事着陸したことを発表しました。



「嫦娥6号」は海南省文昌市にある文昌宇宙センターから2024年5月3日に打ち上げられ、中継ステーション「鵲橋2号」のサポートを受けて、月の裏側への着陸に成功しました。





着陸した際の映像も公開されています。



かなりの勢いで月の裏側を飛行する嫦娥6号。





スッとカメラが下を向きます。





すると勢いよく下降し「ストンッ」という感じで着陸しました。





中国は2019年1月に「嫦娥4号」を世界で初めて月の裏側へ送り込むことに成功しています。



「嫦娥4号」は月面ローバー「玉兎2号」を搭載しており、月の裏側の写真を多く撮影しました。



そして2020年に打ち上げられた「嫦娥5号」は、ソビエト連邦が1976年に打ち上げた「ルナ24号」以来となる月面のサンプル採取を達成しています。



「嫦娥6号」は2024年6月25日に帰還予定です。