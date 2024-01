2024年01月20日 08時10分 サイエンス

日本の月着陸実証機「SLIM」が世界で5カ国目の月面着陸に成功



日本が2023年9月7日に打ち上げた小型月着陸実証機「SLIM」が、2024年1月20日に月に着陸しました。月面着陸に成功したのは旧ソ連、アメリカ、中国、インドに続いて5カ国目となります。



JAXA・JSAS(宇宙科学研究所)は、「月への高精度着陸技術の実証」と「軽量な月惑星探査機システムを実現し、月惑星探査の高頻度化に貢献」という2つの目標に向けて、SLIM(Smart Lander for investigating Moon)プロジェクトを推進してきました。





2023年9月7日、SLIMはJSASの科学衛星「X線分光撮像衛星XRISM」とともに種子島宇宙センターからH-ⅡAロケットで打ち上げられました。





2023年12月25日に月周回軌道に入り、2024年1月20日、月への着陸を果たしました。





なお、着陸後に行われた記者会見によると、着陸は成功したものの、搭載した太陽電池が発電を行っていないとのことです。