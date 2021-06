中国の火星探査ローバー「祝融号」が降下・着陸時に撮影した映像が公開される

中国の宇宙開発機関である 中国国家航天局 が2020年7月に打ち上げた火星探査機の「 天問1号 」が、2021年6月15日に無人探査ローバーの「祝融号」を搭載した着陸機を火星の地表に着陸させました。そして、現地時間の27日には祝融号が撮影した「火星に着陸する瞬間の映像および音声」が初公開されています。 天问一号任务着陆和巡视探测系列实拍影像发布 http://www.cnsa.gov.cn/n6759533/c6812196/content.html China’s Zhurong rover returns landing footage and sounds from Mars - SpaceNews https://spacenews.com/chinas-zhurong-rover-returns-landing-footage-and-sounds-from-mars/ 天問1号の着陸機が初めて火星に降り立ったのは、2021年6月15日のこと。その後、現地時間の6月27日、着陸機から離れた祝融号が火星に初めて着陸する瞬間の写真・映像を、中国国家航天局が公開しました。 以下の写真は火星に着陸した祝融号が撮影したもの。

