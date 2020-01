月の表面から酸素を抽出するための実験プラントが開設、生命維持や宇宙船の燃料に活用できる可能性

・関連記事

月のレゴリスから酸素を抽出する効率的な方法を科学者が開発 - GIGAZINE



地球から酸素が月へと送り込まれていると判明 - GIGAZINE



月の資源を採掘するのは現実的なことなのか? - GIGAZINE



研究者は「月面基地」をどのように建設しようと考えているのか? - GIGAZINE



月を地球の植民地にすればテクノロジーが発展し膨大なリソースが得られる - GIGAZINE



宇宙飛行士が初めて宇宙でコンクリートを作成、将来の宇宙開拓の基礎へ - GIGAZINE



2020年01月22日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.