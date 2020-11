2020年11月18日 14時00分 ネットサービス

Twitchが視聴者に同じ広告を同じタイミングで見せる「マルチプレイヤー広告」の試験運用を開始



ゲーム特化型ライブストリーミング配信プラットフォームのTwitchが、視聴者に同じタイミングで同じ広告を表示できる「マルチプレイヤー広告」の試験運用をスタートしました。



Multiplayer Ads

https://help.twitch.tv/s/article/multiplayer-ads



Twitch is testing 'Multiplayer Ads' and they might actually be a good thing | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/twitch-is-testing-multiplayer-ads-and-they-might-actually-be-a-good-thing/



Twitch is testing ‘multiplayer ads’ that creators can use to make money - The Verge

https://www.theverge.com/2020/11/16/21570243/twitch-multiplayer-ads-cpm-bits-streamer



マルチプレイヤー広告の特徴は、配信の視聴者に「同じタイミングで同じ広告を見せることができる」という点。配信者がマルチプレイヤー広告の表示を手動で選択すると、一部の地域・言語を除く全ての視聴者に対して同一の広告が同じ時間だけ表示されます。



また、マルチプレイヤー広告終了後は、投げ銭用のバーチャル通貨である「ビッツ」を配信者に贈るための投票が実施されます。実際の投票画面が以下。





投票結果に応じて、配信者にはビッツが贈られます。ビッツは通常視聴者の負担で配信者に送られるものですが、この投票によって贈られるビッツは視聴者ではなくTwitchが負担するとのことで、Twitchは投票を強く勧めています。





発表段階では、マルチプレイヤー広告は一部のチャンネルのみに実装されているクローズドベータの段階で、今後のアップデートを通して提供範囲を拡大する予定。Twitchの広報担当者は「真のTwitch精神として、クリエイターとファンの皆様には、すべてを一緒に体験していただき、お気に入りのクリエイターを応援していただきたいと考えています」とコメントし、Twitch上に表示される広告に関して以下のフォーラムから意見を投稿したり、投稿された意見に投票したりすることで、ユーザーエクスペリエンスの改善に協力するように促しました。



Ads: トップ (226件のアイデア) – Twitch UserVoice

https://twitch.uservoice.com/forums/310237-ads