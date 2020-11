ファイザーの新型コロナワクチンは「物流の悪夢」との報道、その理由とは？

・関連記事

「90%超の予防効果がある新型コロナワクチン」をファイザーが開発したと発表 - GIGAZINE



開発中の新型コロナワクチンが治験で「94.5%の予防効果」を達成したとModernaが発表 - GIGAZINE



「新型コロナウイルスワクチンが完成しても完全に元の生活に戻るにはかなり時間がかかる」という報告 - GIGAZINE



新型コロナのワクチンの「強力な免疫反応」が高齢者にもみられたと発表される - GIGAZINE



新型コロナウイルスパンデミックの収束にはどのレベルの「有効性」を持つワクチンが必要なのか? - GIGAZINE

2020年11月18日 15時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

