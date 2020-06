2020年06月23日 11時06分 ゲーム

Microsoftのゲーム実況プラットフォーム「Mixer」が終了、ユーザーはFacebookに移行へ



Microsoftが2020年6月23日に、ゲーム実況プラットフォームMixerのサービスを終了させることを発表しました。Microsoftは同時に、Facebookと提携しユーザーをFacebook Gamingに移行させる方針を打ち出しています。



The Next Step for Mixer - From the Myxer

https://blog.mixer.com/2020/06/22/the-next-step-for-mixer/



Microsoft to discontinue video game streaming service Mixer in July

https://www.cnbc.com/2020/06/22/microsoft-to-discontinue-video-game-streaming-service-mixer-in-july.html



Microsoft is shutting down Mixer and partnering with Facebook Gaming - The Verge

https://www.theverge.com/2020/6/22/21299032/microsoft-mixer-closing-facebook-gaming-partnership-xcloud-features



2016年1月に「Beam」としてゲームライブストリーミングプラットフォームの提供を開始したMicrosoftは、2017年5月にプラットフォーム名を「Mixer」に変更し、さまざまな新機能を追加してサービスをリニューアルしました。



Xboxの「Beam」が一新して新型ゲーム実況サービス「Mixer」へ、Twitchの対抗馬となるか? - GIGAZINE





その後Mixerは、トップクラスの人気を誇るゲーム実況者「Ninja」や「Shroud」をTwitchから引き抜いて独占契約を結ぶなど、配信コンテンツの充実を図ってきました。



ゲーム配信で毎月5000万円以上稼ぐ人気ゲーマーがTwitchを卒業してMicrosoftが運営するMixerへ移籍すると発表 - GIGAZINE





再びTwitchから人気配信者がMixerへ移籍、Microsoftの独占戦略は続く - GIGAZINE





そんな中、Mixerは6月23日に「Mixerのパートナー、ストリーマー(配信者)、そしてコミュニティにとても大きなニュースがあります。Mixerは運営を終了するとともに、Facebook Gamingと正式に提携を結ぶことを決定しました」とTwitterで発表しました。



Mixer Partners, streamers, and community - today, we've got some very big news for you.



While we’ve decided to close the operations side of Mixer, we're officially partnering with @FacebookGaming and we're cordially inviting all of you to join.



???? https://t.co/E1eMDvjYQb pic.twitter.com/554hHAXfaB — Mixer (@WatchMixer) June 22, 2020



Microsoftでゲーム事業担当エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデントを務めるフィル・スペンサー氏は、サービス終了についての発表声明の中で「独自のライブストリーミングコミュニティをスケールアップさせるために必要な時間が、ゲーマーに提供したいと考えていたビジョンや体験とかけ離れているため、Mixerの運営を終了し、コミュニティが新たなプラットフォームに移行するのを支援することにしました」と説明しています。





一方、IT系ニュースサイトThe Vergeのインタビューに応えたスペンサー氏は、「Mixerの月間アクティブ視聴者数は、大手の類似プラットフォームに大きく遅れをとっていました」と述べて、より直接的な表現で事業不振によりサービス終了に至った経緯を認めました。



Mixerのサービスは2020年7月22日まで継続され、同日以降はサイトとアプリのアクセスが自動的にFacebook Gamingにリダイレクトされます。また、Mixerの配信者にはFacebook Gamingのアカウントが与えられ、パートナー契約や収益化プログラムのステータスも可能な限りMixerのころのものが引き継がれるとのこと。



視聴者も同様にFacebook Gamingのアカウントが得られ、7月22日以降まで有効なサブスクリプションサービスなどに加入していた視聴者にはXboxギフトカードがプレゼントされます。ただし、視聴者がサービス内で通貨のように使用していたEmberとSparkは引き継がれないため、「期間内に使い切って配信者への最後の支援をしてほしい」とMixerは呼びかけました。