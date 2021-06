2021年06月23日 12時30分 ゲーム

Facebookが発表したVRコンテンツ上での広告テストへの参加を表明したゲームがユーザーからの批判を受けテストへの参加を取りやめる



Facebook傘下のVRブランドであるOculus VRは、2021年6月に同ブランドの提供するVRプラットフォーム上で広告を表示させるテストを実施すると発表しました。アナウンスではVRゲームの「Blaston」を初めとした一部のタイトルでの広告表示がテストされると発表されたのですが、Blastonの開発元がこの広告表示テストから撤退することを発表しています。



現地時間の2021年6月16日(水)、Facebookおよびその参加のOculus VRは、VRデバイス「Oculus Quest」上で提供されるコンテンツの中で広告を表示するテストを実施すると発表。このテストでは「いくつかのタイトル」上で広告を表示することが明かされ、唯一「Blaston」のタイトル名が挙げられました。



この発表の後、Steam版Blastonの販売ページにあるレビュー欄では、「正直なところ、開発者が億万長者と広告プラットフォームにこのタイトルを売り渡してしまうとは思いませんでした」「VRに広告を入れ、Facebookに売り渡すだなんて。払い戻しですね」「レビューを高評価から低評価に変更しました。私たちが購入した有料ゲームではなく、無料ゲームに広告を追加してください」などの低評価コメントが多数投稿されることに。



低評価コメントが多数投稿されたことから、広告表示テストに参加することを発表してからわずか5日後の21日、「Blaston」の開発元であるResolution Gamesが広告表示テストに参加することを辞めたことを発表しました。



BlastonのTwitterアカウントも「プレイヤーからのフィードバックにより、Blastonはこの種の広告表示テストに向いていないことがわかりました。よって、テストを実施することを取りやめます」とツイートし、広告表示テストを実施しないことをアピールしています。





Resolution Gamesのトミー・パームCEOは、「Resolution Gamesでの我々の使命は、業界全体が関係者全員の利益のためにVRを前進させることを支援することです。この支援には、何が機能し何が機能しないのかを確認するためにいくつかのことを最初にテストすることも含まれます。先週発表されたBlastonのその他のゲームでの広告表示テストに関するフィードバックに感謝します。フィードバックにはいくつかの良い点があり、Blastonはこの種の広告テストに最適ではないことがよくわかりました。したがって、Blastonでテストを実施することを取りやめます。別の方法として、別の無料ゲームで広告表示テストが可能かを確認しています。我々はVRを最も熱心なプレイヤーと同じくらいに愛しています。VR広告が他のプラットフォームのように避けられないものとなった場合、それを正しく表示したいと考えています。そのため、皆様からのフィードバックをお待ちしておりますので、これからも建設的な会話を続け、最善の道を切り開いていくことを目指します」という声明を発表しています。



さらに、VR関連メディアのUploadVRがFacebookにコメントを求めたところ、広報担当者から「Facebookは開発者が長期的なビジネスを構築することができるように、さまざまなツールとサポートを提供しています。また、開発者の選択をサポートします。最終的に、開発者に新しい収益源を提供することで、Oculusプラットフォーム上で新しい種類のコンテンツが提供できるようになったり、消費者に優しい価格でコンテンツを提供できるようになったりします。アプリ内に広告を表示することは、我々の提供する手段のひとつに過ぎません」という返答があったそうです。