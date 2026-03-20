2026年03月20日 22時00分 ソフトウェア

MetaがHorizon WorldsのVRサポート終了を撤回



MetaがHorizon WorldsのVRサポート終了を撤回したことが、同社の最高技術責任者(CTO)であるアンドリュー・ボズワース氏の口から語られました。



Meta reverses course, will keep metaverse partially VR after all | Mashable

https://mashable.com/article/meta-metaverse-vr-horizon-worlds-update



2026年3月18日、MetaはHorizon WorldsのVRサポートを終了すると発表しました。2026年3月31日までにQuestストアからHorizon Worldsが削除され、2026年6月15日以降はQuest向けのHorizon Worldsアプリ自体が削除され、すべてのワールドがVRから利用不可能になる予定でした。これに伴い、Metaはモバイルアプリ版Horizo​​n Worldsの開発に注力することになっています。



Meta Horizon WorldsがVRサポートを終了へ - GIGAZINE





しかし、Metaのアンドリュー・ボズワースCTOは、ユーザーからのフィードバックを受けてVR版Horizon Worlds終了の方針を転換したことを明かしました。ボズワースCTOは方針転換を自身のInstagramのストーリー上で発表しており、「Horizo​​n Unityランタイムを用いたゲームはモバイルアプリ版のHorizon Worldsでは動作せず、VR版Horizon Worldsでのみ動作します。ただし、VR版Horizon Worldsに新しいゲームを提供する予定はありません。私たちのエネルギーの大部分はモバイルとMeta Horizo​​nエンジンに注がれています。その理由は、消費者とクリエイターのエネルギーの大部分が既にモバイルに集中しており、私たちもそちらに注力しているためです。しかし、すでにHorizo​​n Worldsでプレイしているお気に入りのゲームをお持ちの方は、Horizo​​n Worldsアプリをダウンロードしておくことで、当面の間はVR版Horizon Worldsを引き続き利用できることとなります」と言及しています。



🚨 BREAKING: We Did It ‼️ 🚨



I asked Andrew Bosworth aka @boztank the question the horizon community has been wondering:👉🏾 Why can’t horizon Worlds still be in VR as a standalone app?”



Answer: We Have Decided To Keep It For The Foreseeable Future ‼️



Here’s what that actually… pic.twitter.com/dTQccN92Mr — Mr. Getting Things Dun (@jdunrrp) March 19, 2026



ボズワースCTOは自身のX(旧Twitter)アカウントでもHorizon WorldsのVRサポート終了撤回について言及しており、「見逃していた人のために、昨日私のAMAで発表した内容です。現時点で、既存のHorizon WorldsをVRで当面保持することに決めました。数日前に異なることを発表したばかりで少し急な変更だということはわかっていますが、Horizon WorldsにはVRコミュニティに本物のファンがおり、彼らがMetaの決定を再考するよう促してくれました」と投稿し、Horizon WorldsのVRサポート終了撤回はファンの熱意あってのものであることを強調しました。



ICYMI this from my AMA yesterday. We’ve decided to retain existing Horizon Worlds in VR for the foreseeable future. I know this is a bit of whiplash just a few days after we announced something different, but Horizon has some real fans in the VR community and they encouraged us… https://t.co/deT8lbFgM9 — Boz (@boztank) March 19, 2026



これにより、Horizo​​n Worldsの新作ゲームがVR向けにリリースされることはないものの、既存のゲームのサポートは継続されることとなります。





なお、ボズワースCTOはThreads上でもHorizon WorldsのVRサポート終了撤回について、「VR版Horizon Worldsの終了撤回があったとはいえ、的外れなメタバース批判はなかなか消えません。この種の批判は実際のメタバースと同じく、長く存続するでしょう。私はこれまで何度も言ってきましたし、これからも言い続けますが、メタバースは単なるHorizon WorldsやVRのことを指すわけではありません。デジタルと現実世界の融合こそが、次のコンピューティング・プラットフォームを形作るのです。VRやARで体験できるのはもちろん、モバイルプラットフォーム上でもすでにそれは見られます。未来はすでにここにあります。ただし、それは均等に行き渡っていません」と述べ、インターネット上で起こるメタバース批判に反論しました。ボズワースCTOによると、メタバースにVRは必須ではないとのことです。



なお、Metaは2026年1月にVRに特化したReality Labsから1000人以上の従業員を解雇。また、成長の鈍化を理由にVR技術への投資を減らしていることを明かしています。なお、Reality LabsはFacebookがMetaに改名してメタバースへ注力すると発表した2021年以降、毎月10億ドル(約1600億円)もの損失を計上していると報じられています。



Metaは2022年6月以降VR部門で毎月1600億円もの損失を記録している - GIGAZINE

