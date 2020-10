Appleがサードパーティ製のヘッドホンやスピーカーの販売を終了

Appleが、Appleデバイスやその関連製品を販売するApple Storeで、2020年9月末からBoseやLogitechといった大手オーディオ機器メーカーの製品を取り扱わなくなっていることが報じられています。 Apple Stops Selling Bose, Sonos, Logitech Speakers and Headphones (SONO, LOGI) - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-05/apple-stops-selling-rival-earphones-speakers-ahead-of-launches Apple removes third-party audio products from stores, Sonos stock down https://www.cnbc.com/2020/10/05/apple-removes-third-party-audio-products-from-stores-sonos-stock-down.html

2020年10月06日 12時30分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

