Googleがスマートスピーカーに関してSonosの特許を侵害していると国際貿易委員会が判断



スマートスピーカーの特許をめぐってGoogleとSonosの間で行われている訴訟について、アメリカの国際貿易委員会が、GoogleによるSonosの特許侵害を認める判断を下しました。あくまでこれは予備的判決で、最終的な判断は2021年12月に下されますが、和解に至らない場合、スマートスピーカーだけではなく、スピーカーと接続して同じ技術を利用するスマートフォン・PixelやChromecastの販売も停止される可能性があります。



Sonosは2001年創業で、スマートスピーカー製品のみを扱うメーカーです。2013年、Google Play MusicのサポートのためSonosはGoogleと提携し、マルチルームスピーカー技術をGoogleと共有しました。Sonosによると、Googleは技術をChromecast Audio、Pixelなどに無断で使用。度重なる警告を無視したことから、2020年1月、Googleに対する訴訟を起こしました。



「Googleがスマートスピーカーに関する特許を侵害した」とオーディオ企業がGoogleを提訴 - GIGAZINE





Sonosによる特許権侵害訴訟に対し、GoogleもSonosを訴え返し、両社はアメリカ、ドイツ、カナダ、フランス、オランダで法廷闘争を繰り広げることになりました。その中で2021年5月、ドイツの裁判所はGoogleによる特許侵害を認め、Google Cast技術を使用した製品の販売差し止めを命じる仮処分を行いました。



GoogleがオーディオメーカーのSonosに敗訴、スマートスピーカーの特許権侵害訴訟で - GIGAZINE





今回、アメリカの国際貿易委員会もドイツの裁判所と同様に、GoogleがSonosの特許5件を侵害していると判断しました。最終的な判断は2021年12月13日に下されます。