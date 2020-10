2020年10月06日 13時00分 ネットサービス

Facebookが罰金や9割の通信速度制限を定めるトルコのSNS規制法に真っ向から反発



トルコではFacebookやTwitterといったSNSに対してコンテンツのブロックや削除を強制できる法案が施行され、表現の自由が阻害されるとして批判が上がっています。この法律に従うとFacebookはトルコ国内に代表者を置く必要がありますが、Facebookは法律に従わず、今後もトルコに代表者を置かないことを決定したとのこと。これによりFacebookは罰金や広告のブロック、最大9割の速度制限を実施される可能性があります。



トルコでは2020年7月29日、政府がTwitter・Facebook・YouTubeなどの大手ソーシャルメディアに対して「コンテンツのブロックあるいは削除」を強制できる法案が可決され、10月1日に施行されました。法律によると、トルコで1日100万人以上が利用するSNS事業者はトルコに代表者を置かねばならず、代表者を定めない場合は段階的に事業者に罰金を科し、通信速度が最大9割制限されるとのこと。この法律は政権批判を抑える狙いがあるとみられており、表現の自由が阻害されるとして批判が上がっていました。



トルコの学術・サイバー権利活動家であるYaman Akdeniz氏は、「Facebookはトルコに代表者を置かないと決断した」とFacebookから知らされたとTwitterに投稿しました。なお、本件に関してFacebookは正式なコメントを発表していません。



Facebook, yeni Sosyal Medya Yasası kapsamında Türkiye'de temsilci atamama kararı aldı. Tıpış tıpış gelecekler diyenlere duyurulur. https://t.co/HPGbkf9p7r — Yaman Akdeniz (@cyberrights) October 5, 2020



2020年2月に発表されたレポートによるとFacebookはプラットフォーム上の広告を通じて3700万ユーザーにリーチ可能ですが、トルコ国内に物理的なオフィスを持っておらず、トルコで展開するサービスはロンドンに拠点を置く従業員が担当しています。トルコ政府の新たな圧力を受けても、Facebookは引き続き同様の形で事業を行っていくとみられています。



Akdeniz氏は「このような決断を望んでいました。ビジネスの関心を考えると容易な決断ではありません。これはトルコがソーシャルメディアをコントロールしようとする計画の大きな向かい風となるでしょう」とコメントしています。また、Facebookと同様に今回施行された法律により影響を受けるTwitterについてAkdeniz氏は、「Twitterがどのような決定をするかはわかりませんが、トルコで法定代理人を任命しないというFacebookの決定は、Twitterの決定にも影響を与えるはずです」と述べています。



新しい法律の制定は、トルコのエルドアン大統領の娘が出産した時に、Twitterユーザーから個人攻撃を受けたことがきっかけだといわれています。なお、トルコが法律に従わないFacebook対し実際に罰則を与えるのかは不明。またGoogleやYouTubeなども今後の対応についてコメントしていないとのことです。