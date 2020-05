Apple純正のヘッドホン「AirPods Studio」は2020年後半に登場か

Appleは純正ワイヤレスイヤホンの「 AirPods 」と「 AirPods Pro 」の売上が非常に好調で、 ワイヤレスイヤホン市場の総収入の70%超を占めています 。AppleはAirPodsの成功をさらに拡張し、独自開発のワイヤレスヘッドホンを計画していると 長年ウワサ されてきました。この独自開発のワイヤレスヘッドホンは「 AirPods Studio 」という名称で、2020年後半に正式発表されるとApple関連メディアの9to5Macが報じています。 Exclusive: AirPods Studio to feature head and neck detection, custom equalizer settings, more - 9to5Mac https://9to5mac.com/2020/05/11/airpods-studio-features-exclusive/ 2018年頃からウワサが流れているApple純正のワイヤレスヘッドホン「AirPods Studio」について、9to5Macは複数の情報筋から「2020年後半にAppleから正式に発表される」という情報を得ているとのこと。 AirPodsの主要な機能のひとつは、装着した際に耳を検出して曲を自動的に再生し、外せば一時停止するという機能です。情報筋によるとAirPods Studioにも同様の機能があり、ヘッドホンであるAirPods Studioの場合は耳を検出する代わりに「ヘッドホンが頭にあるのか首にあるのかを検出できるセンサー」を組み込むことで、曲の再生・一時停止機能を再現するとのこと。

・関連記事

Appleの純正ハイエンドヘッドホンが早ければ秋にも新登場する見込み - GIGAZINE



Appleの「AirPods」はiPhoneに次ぐ新たなブームを引き起こせるか? - GIGAZINE



Appleが激震を与えた「AirPods Pro」は何がどのように優れているのか専門家が分析するとこうなる - GIGAZINE



Appleが2020年前半に忘れ物トラッカー「AirTag」やワイヤレス充電マットを発表か - GIGAZINE



Appleは2019年に約6000万台のAirPodsを販売、ワイヤレスイヤホン市場の総収入の70%超を占める - GIGAZINE



Appleがワイヤレスカナル式イヤホン「AirPods Pro」を突如発表 - GIGAZINE



2020年05月12日 10時30分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.