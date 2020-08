COVID-19の症状が数週間以上も続く「Long covid」とは？

・関連記事

新型コロナウイルス感染症は軽度の症状でも1カ月以上にわたり強い疲労が続く可能性がある - GIGAZINE



新型コロナウイルスは感染から2カ月たっても呼吸困難・胸痛・関節痛といった症状が続く - GIGAZINE



新型コロナウイルスの影響でペニスが勃起しっぱなしになってしまった男性 - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染症は軽症でも脳に深刻な障害をもたらすという研究結果 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの免疫は無症状の人ほど減少しやすく感染後2~3カ月で激減する可能性 - GIGAZINE



突然変異で生まれた「感染力が強い新型コロナウイルス」が世界で大流行しているという研究結果 - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染症は「心臓・肺・腎臓などの主要な臓器で血栓を発生させる」という報告 - GIGAZINE



「普通の風邪にかかった時の記憶」が新型コロナウイルス感染症にも有効である可能性 - GIGAZINE



2020年08月17日 06時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.