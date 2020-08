無料のPC遠隔操作ソフト「MeshCommander」レビュー、遠隔でPCの電源オンオフやOS・BIOS画面を操作可能

・関連記事

電源がオフでもOSが起動していなくてもPCを遠隔操作できる「IPMI」を使ってみた - GIGAZINE



1万円以内でPCをOS起動前から遠隔操作できるシステムを構築する方法 - GIGAZINE



無料でインストール&登録不要で使えるPC遠隔操作ツール「TrustViewer」を使ってみたレビュー - GIGAZINE



ATX規格でUSBピンから各種情報を取得できる冗長電源「FSP Twins 700W」レビュー - GIGAZINE

2020年08月16日 23時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.