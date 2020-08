2020年08月16日 22時00分 ゲーム

通常2GB以下のアプデがなぜか66GBにもなり話題となったゲームとは?



2019年10月に全世界同時配信されたCall of Dutyシリーズ最新作の「Call of Duty:Modern Warfare」向けに、最新アップデートが配信されました。この最新アップデートはPlayStation 4(PS4)やPC向けの場合は2GB弱というサイズだったのですが、Xbox One向けの場合はなぜか66GBもあったそうで話題となっています。



The Latest Update For Call of Duty: Modern Warfare On Xbox One Is A Whopping 66GB

https://kotaku.com/the-latest-update-for-call-of-duty-modern-warfare-on-x-1844736500



Call of Duty:Modern Warfareの開発元であるInfinity Wardが、武器モデルの破損バグに対処するための最新アップデートを配信しました。



A title update for #ModernWarfare and #Warzone is now available for all platforms. This update addresses the weapon model corruption bug and fixes a few other issues. — Infinity Ward (@InfinityWard) August 15, 2020



この最新アップデートはPS4では1.2GB、PCでは0.88GBもしくは1.83gbであったにもかかわらず、Xbox Oneでは66.3GBで配信されていたということで、一部ユーザーから不満が挙がっています。



Little ? It’s 66 gig wtf is going on — pauly neil (@paulyneil) August 15, 2020



これに対してInfinity Wardは、「Microsoftのパッチ配信プロセスに問題があるため、このアップデートではXbox Oneプレーヤーのみダウンロードサイズが大きくなりますが、全体的なインストールサイズには影響しません」と説明し、アップデート用のデータサイズは66GBであるものの、アップデート後のゲームのデータ容量が66GB以上増加するというわけではないと説明しています。



Due to an issue with Microsoft’s patch delivery process, this update requires a larger download for Xbox One players but does not impact the overall install size. Please check out our blog for patch notes and information on download sizes. https://t.co/0LCWjvrrpn — Infinity Ward (@InfinityWard) August 15, 2020



Infinity Wardは最新アップデートのデータ容量が66GBを超える理由について、公式ブログ上でも説明しており、「Microsoftパッチ配信プロセスの予期せぬバグのため、このダウンロードでは、Xboxユーザーが既に持っているファイルを再ダウンロードする必要があります。ただし、全体的なインストールサイズには影響しません。Microsoftと緊密に連携して将来を見据えており、アップデートのサイズは今後小さくなる予定です」と記しています。



MODERN WARFARE & WARZONE PATCH NOTES - AUGUST 14th

https://www.infinityward.com/news/2020-08/modern-warfare-warzone-patch-notes-august-14th



最新のアップデートを行った後のXbox One版Call of Duty:Modern Warfareのデータ容量は183GBとなるとのこと。なお、Call of Duty:Warzoneの場合、データ容量は99GBとなります。