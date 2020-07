新型コロナウイルス感染症は軽度の症状でも1カ月以上にわたり強い疲労が続く可能性がある

集中治療室(ICU)に入る必要があるほど重度の病気にかかった場合、回復後も数週間~数カ月にわたって特定の症状が持続する場合があります。しかし、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の患者はたとえ症状が軽度であっても、回復してから数週間以上にわたる慢性的な疲労を抱える可能性があると、 キングス・カレッジ・ロンドン の疫学教授である フランシス・ウィリアムズ 氏が指摘しています。 Coronavirus: why are some people experiencing long-term fatigue? https://theconversation.com/coronavirus-why-are-some-people-experiencing-long-term-fatigue-141405

2020年07月20日

