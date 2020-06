2020年06月22日 12時30分 メモ

Appleが営業を再開したApple Storeを再度閉鎖すると発表、アメリカの新型コロナウイルス感染者数急増により

by Niels Epting



Appleは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックを受け、2020年3月からアメリカを含む各国のApple Storeを閉鎖しました。2020年5月にはCOVID-19のパンデミックが収まりつつあったことから、Appleはさまざまな対策を取った上でアメリカ国内の一部店舗で営業を再開しましたが、再びアメリカの新型コロナウイルス感染者数が急増していることを受け、一度再開にこぎつけたApple Storeを再度閉鎖することを発表しました。



Appleは一時閉店したApple Storeを再開させるにあたって、地域ごとの事例や保健当局のガイダンスといったデータを考慮し、衛生対策や社会的距離を保つための戦略を実施するなどの指針を発表。店舗で働く従業員と店舗を訪れる顧客の双方がマスクを着用し、入店時の体温チェックやアンケート調査を実施するなど、新型コロナウイルスの感染を広めない対策を取った上で店舗の再開に踏み切りました。



ところが、一部店舗の営業が再開された直後にアメリカで発生した2020年ミネアポリス反人種差別デモにより、ミネアポリスだけでなくアメリカ各地のApple Storeが略奪の被害に遭ってしまいました。こうした影響を受け、Apple Storeは再び一部の小売店舗で営業を停止する事態となっています。



そして2020年6月には、一時は収まりを見せていた新型コロナウイルスの新規感染者数が急増し、再び感染拡大が深刻化する懸念が高まっています。感染者数の急増は経済活動を再開した南部や西部の州で深刻であり、6月16日にはアリゾナ州・ネバダ州・オクラホマ州・テキサス州・オレゴン州、6月18日にはフロリダ州やカリフォルニア州などで1日の新規感染者数が過去最高を記録。



外出制限の緩和によって人通りが増えたことに加え、マスクの着用が義務づけられたカリフォルニア州でもマスク着用者は全体の2~3割程度にとどまっており、再び外出制限が強化される可能性もあるとのこと。



新型コロナウイルス感染者数の急増を受け、Appleはフロリダ州、アリゾナ州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州にある11のApple Storeを再度閉鎖すると発表しました。Appleの広報担当者は、「私たちがサービスを提供している一部のコミュニティにおける最近のCOVID-19の状況を受け、一時的にこれらのエリアで店舗を閉鎖します。私たちはしっかり状況を監視し、十分な注意を払ってこのステップを実施しました。私たちはチームと顧客ができるだけ早く戻ってくることを楽しみにしています」とコメント。



閉鎖される店舗の従業員に対しては引き続き給与が支払われるほか、営業が行われていた期間中にApple Storeへ修理のために持ち込まれたデバイスについては、週末に受け取ることが可能だそうです。しかしAppleは、店舗を再開する予定については言及しませんでした。



by SimonWhitaker