2021年12月28日 11時51分 メモ

「新型コロナ患者は無症状の場合は5日間隔離するだけでいい」とアメリカ疾病予防管理センターが推奨隔離期間を半分に短縮



現地時間の2021年12月27日、アメリカで感染症対策を主導するアメリカ疾病予防管理センター(CDC)が「無症状の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者の推奨隔離期間を10日から5日に短縮する」と発表しました。



CDC Updates and Shortens Recommended Isolation and Quarantine Period for General Population | CDC Online Newsroom | CDC

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html





COVID-19 patients only need to isolate for five days as long as symptoms are gone, CDC says - The Verge

https://www.theverge.com/2021/12/27/22856114/cdc-covid-isolation-guidelines-shortened-omicron



US officials recommend shorter COVID isolation, quarantine

https://news.yahoo.com/cdc-recommends-shorter-covid-isolation-213336599.html



CDC now recommends those with COVID-19 isolate for 5 days, down from 10 - National | Globalnews.ca

https://globalnews.ca/news/8475800/cdc-covid-19-isolation-recommendation/



CDCは既存の新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)および世界中で猛威を振るうオミクロン株について明らかになっている諸々の情報を踏まえ、無症状のCOVID-19患者の推奨隔離期間を10日から5日に短縮すると発表しました。また、5日間の隔離期間の後、マスクを着用すべき期間も5日に短縮するとしています。これは新型コロナウイルスのPCR検査で陽性と出た患者を5日間隔離し、その後、無症状の場合はマスクを5日間着用して周囲の人の感染リスクを最小限に抑えるということです。なお、「5日間」という隔離期間はCOVID-19に感染した人の症状が発症の1~2日前から発症してから2~3日後に最も感染性が高いという初期の研究結果をベースに設定されています。



さらに、CDCはCOVID-19患者の濃厚接触者になった場合の隔離期間についても修正を加えています。ワクチン接種をしていない、あるいはmRNAワクチンの2回接種を行ってから6カ月以上が経過している、あるいはジョンソン&ジョンソンのワクチンを2カ月以上前に接種している人は、COVID-19患者の濃厚接触者と判断された場合、5日間の隔離をCDCは推奨しています。なお、これまでCDCのガイドラインでは「ワクチン接種を完了した人は濃厚接触者となっても隔離期間を設ける必要がない」とされていました。しかし、新しいガイドラインではワクチン接種から一定期間が空いた場合は隔離の必要があるとしています。





CDCはアメリカで広がるオミクロン株の影響を鑑みて、2021年12月の第4週に「医療従事者はCOVID-19検査で陰性の場合、10日後に職場に復帰できる」という規制を緩和し、7日後に職場に復帰できるとしました。



なお、海外メディアのThe Vergeは「伝染性の高いオミクロン株の登場で、アメリカでは前例のないレベルのCOVID-19患者の急増が起きており、これまで以上に多くの人々がウイルス検査で陽性を示しています。その結果、CDCは航空会社を含むさまざまな業界から隔離期間の短縮について圧力をかけられていました」と報じ、推奨隔離期間短縮はアメリカで起きている深刻な人手不足を解消するためのものであるとしています。



ただし、公衆衛生の専門家であるブラウン大学公衆衛生学部の救急医兼副学部長であるミーガン・ラニー氏は、短い隔離期間でも問題ないことは最新のウイルス研究により保証されているとしています。