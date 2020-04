2020年04月14日 11時32分 サイエンス

新型コロナウイルスの回復者が免疫を獲得しているかは不明とWHOが警告



世界の感染者数が180万人を超え、死者数も11万5000人超に上っている新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)について、世界保健機構(WHO)のテドロス・アダノム・ゲブレイェソス事務局長は「2009年のインフルエンザ大流行より、致死率が10倍高い」と、危険性を改めて示しました。また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)から回復した人について、免疫があるかどうかについてもまだはっきりとした結論は出ておらず、事態の収束まではまだ時間がかかることを示唆しています。



ジョンズ・ホプキンス大学のCOVID-19ダッシュボードによると、2020年4月14日9時25分時点の集計で感染者数は世界で191万8855人、死者数は11万9588人となっています。



ダッシュボードによれば、回復者数は44万8998人とのことですが、WHOで緊急事態プログラムのエグゼクティブ・ディレクターを務めるマイク・ライアン博士は「COVID-19から回復した人が再感染する可能性があるかどうか、という質問に対する答えは、今のところ『未知数』です」と、回復したから安全ということではないという見方を示しました。





先日、中国・復旦大学のチームにより、COVID-19からの回復者のうち、3分の1で抗体レベルが低く、中には検出可能な抗体反応を得られない人もいたという研究が発表されました。チームは「査読を経たものではない」と前置きしているものの、WHOのマリア・ファンケルクホーフェ博士は「患者によって免疫力のレベルが異なることを示唆するものである」とこの研究について触れ、強い抗体反応を示した人がいても「その抗体反応が実際に免疫力を意味するかは別問題です」と語りました。



ライアン博士によると、COVID-19の症例は、多くが複雑な性質のものであり、患者の基礎疾患や免疫反応によっては、新たな感染症を発症したり、SARS-CoV-2が体内に残っているがゆえに再び病気になる可能性があるとのこと。



テドロス事務局長は、COVID-19の原因であるSARS-CoV-2について、2009年に世界的に大流行した豚由来の新型インフルエンザ(H1N1)と比べて致死率が10倍であると語り、感染者数が国によっては3~4日ごとに倍増している一方で、減速は非常にゆっくりとしたペースであり、それゆえに、業務停止や外出自粛などの制限の解除も同じようにゆっくりとしたものになるべきである、と厳しい意見を述べました。



なお、「免疫が獲得できないからワクチンが作れない」ということはなく、変異種の中で病原性が低いものを用いて生ワクチンを作る考えをウイルス専門家が提唱しています。



