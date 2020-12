2020年12月21日 13時00分 メモ

全世界のApple Storeの5分の1が新型コロナの影響で年末年始の繁忙期に営業停止する予定



Apple関連ニュースメディアの9to5Macが、Appleの公式小売店であるApple Storeで、100店舗近くが年末の営業を停止しようとしていると報じています。年末年始はApple Storeで特に売上が高くなる繁忙期であり、この時期にApple Storeが閉店するのは極めて異例といえます。



COVID-19 closes nearly 100 Apple Stores during holiday season peak - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/12/19/apple-retail-stores-closed-holiday-season/



Apple Shuts California, London Stores as Pandemic Worsens - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-19/apple-temporarily-shuts-all-california-stores-as-covid-surges?__twitter_impression=true



Apple just temporarily closed all 53 stores in California and over a dozen in London - The Verge

https://www.theverge.com/2020/12/19/22190895/apple-close-retails-stores-covid-19-london-california-pandemic



9to5Macによれば、2020年12月14日以降、世界中にあるApple Storeのうち95店舗が一時的に営業を停止しているとのこと。カリフォルニア州は、Appleの本社があることから特に特別な販売エリアですが、2020年12月18日に急速に感染者が拡大したと報じられて以来、カリフォルニア州にある全てのApple Storeが一時的な営業停止を余儀なくされました。また、アメリカでは他にも、70店舗以上が営業停止に陥っています。





中には一部業務を行っているApple Storeもありますが、店頭販売業務はすべて取り止めとなっており、業務内容はオンライン購入したデバイスの引き渡しかGeniusによるサポートのみに限定しているそうです。





また、イギリスでも2020年12月19日から、新型コロナウイルス感染拡大防止の制限がTier 3からTier 4になり、厳しい外出規制が強いられました。これに伴って、ロンドン周辺の15店舗とウェールズにある1店舗が一時的な営業停止に追い込まれています。さらに、ドイツとオランダにあるApple Store計18店舗、メキシコとブラジルにあるApple Storeも一時的に営業を停止したとのこと。





Appleは営業停止した店舗の再開時期については明らかにしておらず、経済メディアのBloombergに対して「我々は状況を注意深く監視しており、十分な注意を払って店舗の一時閉店を踏み切りました。私たちはスタッフチームとお客様ができるだけ早く戻ってくることを楽しみにしています」という声明を発表しました。