とろーりチーズと甘辛ソースがやみつきのドムドムハンバーガー「チーズタッカルビバーガー」試食レビュー

・関連記事

ピリ辛コチュジャンととろとろチーズが旨みを倍増させる「ファミチキ(チーズタッカルビ味)」試食レビュー - GIGAZINE



甘めのカレーソースがベーコン・目玉焼き・パティと相性抜群な「ベーコンエッグバーガー~ジャーマンカリーケチャップ仕立て~」試食レビュー - GIGAZINE



マクドナルドが肉不使用で100%植物原料のハンバーガー「McPlant」を発売へ - GIGAZINE



4種類のチーズがたっぷりサンドされたホットサンドを「Melt Sand秋葉原店」で食べてきた - GIGAZINE

2020年12月21日 13時48分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.