2020年06月22日 12時16分 メモ

トランプ大統領のイベントに人が集まらず会場がガラガラ、K-POPファンのいたずらが原因か

by Doug Mills/The New York Times



2020年6月20日(土)に、アメリカのオクラホマ州タルサで開催されたトランプ大統領の大規模集会で、入場者数が主催者発表による入場券の予約数より大幅に少なかったことが分かりました。報道によると、空席が目立ったのはK-POPファンの間で広がったいたずらが原因とされています。



TikTok Teens Tank Trump Rally in Tulsa, They Say - The New York Times

https://www.nytimes.com/2020/06/21/style/tiktok-trump-rally-tulsa.html



TikTok users are trying to troll Trump's campaign by reserving tickets for Tulsa rally they'll never use - CNNPolitics

https://edition.cnn.com/2020/06/16/politics/tiktok-trump-tulsa-rally-trnd/index.html



Trump campaign statement on bogus claims of ticket hacking | Donald J. Trump for President

https://www.donaldjtrump.com/media/trump-campaign-statement-on-bogus-claims-of-ticket-hacking



トランプ大統領は6月20日に、オクラホマ州にあるBOKセンターで大規模な集会を催しました。トランプ大統領は集会の入場券の参加者数について、「ほぼ100万人が、オクラホマ州タルサのSaturday Night Rallyのチケットを予約しました!」とTwitterで発表しました。BOKセンターの収容人数は1万9000人しかないため、入場しきれない参加者のために場外イベントの開催も予定されていたとのこと。



Almost One Million people request tickets for the Saturday Night Rally in Tulsa, Oklahoma! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2020



しかし、実際に集会が開かれると、会場には予想よりはるかに少ない参加者しか集まりませんでした。ニューヨーク・タイムズの記者であるSteadman氏が投稿した会場の写真を見ると、ステージ付近の床や観客席には人が集まっていますが、カメラよりも後ろには誰もいない床が広がっているのが分かります。また、観客席の上半分にもほとんど人がいません。



As others are reporting, looks like attendance here in Tulsa is well below campaign's expectations. Here's the main floor at the arena currently pic.twitter.com/EASfSHL5nN — Steadman™ (@AsteadWesley) June 20, 2020



予想外に参加者が集まらなかったため、場外イベントも中止されました。



Update: outdoor area has completely emptied out. pic.twitter.com/XS8M0IJRFc — Abby D. Phillip (@abbydphillip) June 20, 2020



地元消防署の発表によると、スタッフや記者を除く集会の参加者は6200人しかいなかったとのこと。トランプ大統領の支持団体「Trump War Room」の広報担当者を務めるTim Murtaugh氏は、参加者が少ない理由について「トランプ大統領への抗議者が参加者の入場や、金属探知機による入場チェックなどを妨害したため」と説明してます。確かに、集会の外では抗議者が集まり、警備を担当していた州兵に止められる一幕もあったと報じられていますが、抗議活動の規模は大きくなかったとのことです。



ニューヨーク・タイムズは人が集まらなかった本当の理由について、「TikTokユーザーやK-POPファンが、トランプ大統領の選挙集会の入場券をいたずらに数十万枚ほど登録した可能性があります」と報じました。発端となったのは、51歳のTikTokユーザーであるMary Jo Laupp氏が投稿したショートムービーです。Laupp氏はムービーで、「電話をかけるだけで2人分の入場券を無料で予約できます。ステージのトランプ大統領を一人ぼっちにさせましょう」と呼びかけました。





ニューヨーク・タイムズによると、Laupp氏の呼びかけはTikTokユーザーを介してK-POPファンの間で急速に広がり、「集会に予約しつつ実際には行かない」という運動に発展したとのこと。運動に関するムービーの多くは、実態を隠すために短時間で削除されましたが、「チケットを電話で2枚予約しましたが、うちのイヌと金魚の葬式に参列しないといけないので行けません」「集会に予約したばかりですが、その日は窓にモップがけしないといけないのをすっかり忘れていました。これで私の分の席は空席になってしまいましたね。これを見た人が同じ過ちを繰り返さないことを祈っています。1万9000人分の席が満席になるのを見てみたいものですね」といった投稿は記事作成時点でも見ることができます。





この運動に参加したというYouTuberのElijah Daniel氏はニューヨーク・タイムズの取材に対し、「その運動はAlt TikTokと呼ばれるTikTokユーザーのグループを通じて広まりました。Alt TikTokとK-POPファンのTwitterユーザーは情報を素早く共有し拡散するために協力関係を結んでいるのです」と答えました。



この運動により発生した空予約の正確な数は不明ですが、トランプ大統領の選挙キャンペーンのマネージャーを務めているBrad Parscale氏が予約数80万件の時点で「過去のデータの10倍です」と述べていることから、その勢いの大きさがうかがえます。



Parscale氏は6月21日に発表した声明の中で、「集会の主催者にコメントを求めることもせず、TikTokやK-POPファンについて嬉しそうに記事を書いた記者たちは、プロ意識に欠けた振る舞いをしており、この茶番に騙されています。私たちは常に、参加希望者を計算する際に偽の電話番号を除外しています」「多くの偽情報メディアが、新型コロナウイルスや抗議があるからと集会への参加を避けるよう呼びかけました。こうした報道に、最近アメリカの都市のあちこちで火の手が上がっているというニュース映像が加わり、家族連れや子ども連れの集会に影響を与えたのです」と述べて、一連の報道を否定するとともに、マスメディアに対する不信感をあらわにしました。