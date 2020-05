GoogleマップやGoogle検索からレストランのオンライン予約や見積もりが直接できる新機能が登場

現地時間2020年5月27日、新型コロナウイルス(COVID-19)パンデミックに苦しむ中小企業の支援を目的として、Googleが、GoogleマップやGoogle検索に表示される「 ビジネスプロフィール 」からオンライン予約やオンライン見積もりができるようになる新機能を追加しました。 Google’s new tools help businesses during COVID-19 https://www.blog.google/outreach-initiatives/small-business/new-tools-help-businesses-during-covid-19/ Googleが新たに追加した新機能は、GoogleマップやGooge検索に表示される「ビジネスプロフィール」にオンライン講座やオンライン予約、オンライン見積もりの「属性」を追加できるというもの。以下の例では、「オンライン予約」の属性を追加したヨガフィットネスクラブのビジネスプロフィールの詳細欄に、オンライン講座を予約する「BOOK ONLINE(オンラインで予約)」というボタンが追加されていることがわかります。

2020年05月28日 16時00分00秒 in ネットサービス

