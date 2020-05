マーベル・シネマティック・ユニバースの23作品をシーン別に時系列で並べ替えた猛者が登場

2019年に公開された「アベンジャーズ/エンドゲーム」は興行収入世界記録を更新しており、2019年の全世界累計興行収入ランキングトップ5に3作品がランクインしているという超人気映画シリーズがマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)です。MCUは2008年に公開された「アイアンマン」から始まり、「スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム」までの23作品でフェイズ3が終了。すでにフェイズ4が始動しており、新規タイトル10作品が発表されています。MCUの厄介な点は公開されている作品で物語が時系列に進行しているわけではないという点と、その作品の多さにあります。そこで、既に公開済みのMCU23作品をシーン別に時系列で並べ替えた猛者が登場し、話題となっています。





Well nerds, I fuckin' did it.



Took me a global pandemic and a damn quarantine, but I did it.



I figured out the precise chronological order of all the MCU movies (so far) BY SCENE.



I'm out of my Goddamn mind. You're welcome. pic.twitter.com/3VXjqk4kjQ