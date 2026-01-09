2026年01月09日 11時41分 AI

MicrosoftがCopilotから直接商品を購入できる「Copilot Checkout」を発表



MicrosoftがAIアシスタント・Copilotから直接買い物ができる「Copilot Checkout」と、買い物をサポートしてくれるAIエージェントの「ブランドエージェント」を発表しました。



Microsoftは「お客様は既にAIを活用してショッピングを行っています。そして、『興味がある』と『購入したい』のギャップは縮まりつつあり、コンバージョン獲得の競争は上流へと移行しています。買い物客は質問をし、ガイダンスを受け、選択肢を比較し、そして購入を決定する。これらすべてを同じインタラクションの中で行っています」と言及。ユーザーは「AIが自分のニーズを理解し、それに応じた行動をとってくれることを期待している」として、小売業者がAI普及時代にも成功を収められるように、2つの機能を発表しました。



・Copilot Checkout

「Copilot Checkout」は、Copilotとの会話の中でそのまま買い物ができるようになるという機能です。実際にどんな風に買い物が可能になるかは、以下の動画を見れば一発でわかります。



Copilot CheckoutでMicrosoftと提携したPayPalのエージェンティックコマース担当副社長であるマイク・エドモンズ氏は、「Microsoftとの提携により、Copilotの信頼性の高いコマースインフラを通じて、加盟店のAI導入とスケールアップを実現します。このパートナーシップにより、数千万の加盟店からなる当社の広大なエコシステムが効率的に成長し、消費者にはPayPalでの決済時に快適で直感的なショッピング体験を提供できるようになります」と語りました。





なお、MicrosoftによるとCopilot CheckoutありとCopilot Checkoutなしを比較すると、インタラクションから30分以内の購入が53％も増加したそうです。また、購入意図がある場合、Copilot Checkoutを使って何らかの商品を購入する可能性は194％も高くなるとMicrosoftは言及しています。



Copilot Checkoutは、PayPal、Shopify、Stripeのパートナーアクティベーションにより、アメリカではすでにCopilot.com上で展開されています。Copilot Checkoutの加盟店にはUrban Outfitters、Anthropologie、Ashley Furniture、Etsyなどが加わっており、2026年1月中にはさらに多くの小売業者がCopilot Checkoutを導入する予定だそうです。



・ブランドエージェント

優れた実店舗体験には、知識豊富なスタッフが不可欠です。ブランドを理解し、顧客の声に耳を傾け、自信を持って最適な商品を見つけられるようお手伝いするのが「ブランドエージェント」です。



ブランドエージェントは、AIを搭載したショッピングアシスタントで、顧客のブランドの声を代弁し、顧客の好奇心を自然な形で購入へと導きます。「ブランドエージェントにより、買い物客はより多くの情報を得て、より早く決断し、自信を持って『購入』をクリックできるようになる」とMicrosoftは力説しています。



実際、ブランドエージェントを先行導入したスリープウェアメーカーのAlexander Del Rossaは、ブランドエージェントが支援したセッションで支援なしセッションに比べて3倍以上のコンバージョン率を達成したそうです。



ブランドエージェントのインサイトは「Microsoft Clarity」でチェックできます。Microsoft Clarityは、ヒートマップやセッションリプレイを通じて小売業者が買い物客の行動を理解し、ウェブサイトでのエンゲージメントとコンバージョンを最適化するための分析情報も提供可能です。





なお、ブランドエージェントはShopify加盟店が利用可能で、以下のページから順番待ちリストに参加可能です。



