ぶどう畑の下から美しい古代ローマの屋敷跡が見つかる

イタリア北部のヴェローナ県県で、3世紀ごろのものとみられる美しいモザイクタイルの床が発見されました。ぶどう畑の下から発掘されたこの屋敷跡は、1世紀近くも考古学者たちによって探し続けられたものでした。 Scoperto a Negrar il pavimento di una villa romana | Negrar https://www.larena.it/territori/valpolicella/negrar/scoperto-a-negrar-il-pavimento-di-una-villa-romana-1.8097306 Ancient Roman mosaic floor discovered under vines in Italy | World news | The Guardian https://www.theguardian.com/world/2020/may/27/ancient-roman-mosaic-floor-discovered-verona-italy Ancient Roman Mosaic Floor Unearthed Beneath Italian Vineyard | Smart News | Smithsonian Magazine https://www.smithsonianmag.com/smart-news/ancient-roman-mosaics-discovered-beneath-italian-vineyard-180974986/ この古代ローマの屋敷跡が最初に発見されたのは、1922年、ヴェローナ県にあるネグラール・ディ・ヴァルポリチェッラという町にある丘でのことでした。発掘を行った研究者によると、最初の発掘から数十年わたって発掘作業は失敗に終わっていたとのことで、2019年になってようやく作業の再開ができたとのこと。 2019年の夏からヴェローナ県の考古学・美術・景観保全の専門家らによるチームは発掘作業を進めていましたが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行で作業が一時中断。その後、再び作業をスタートした1週間後に、ワイン畑の地下から、屋敷の土台となるフロアタイルが発見されました。 以下が発掘されたフロアタイルの一部。保存状態が非常によく、美しいタイルが色鮮やかなまま保たれています。

2020年05月28日 15時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

