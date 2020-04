2020年04月15日 12時19分 ネットサービス

Amazonがアフィリエイトリンクからの紹介料率を大幅にカットすると決定、商品によっては50%以上のカットも



Amazonのアソシエイト・プログラム(アフィリエイト)とは、Amazonで販売されている商品へのリンクをウェブサイトやアプリに設置し、このリンクを経由してユーザーが商品を買った場合にある程度の紹介料をゲットできるというシステムです。2020年4月14日(火)、Amazonがアメリカのアソシエイト・プログラムメンバーに対し、一部製品カテゴリーの紹介料率を4月21日(火)から大幅にカットすると通知したことが判明しました。



Amazon slashes commission rates for affiliate program

https://www.cnbc.com/2020/04/14/amazon-slashes-commission-rates-for-affiliate-program.html



Amazon reportedly planning drastic cuts to affiliate commission rates starting next week - The Verge

https://www.theverge.com/2020/4/14/21221326/amazon-affiliate-marketing-links-commerce-commission-cuts





アメリカのニュース専門放送局であるCNBCは、Amazonが2020年4月14日にアメリカのアソシエイト・プログラムのメンバーに対して「アソシエイト・プログラムの紹介料率変更を通知するメール」を送信したことを報じました。紹介料率の変更は一律というわけではなく、製品カテゴリーごとに違いがありますが、一部の製品カテゴリではこれまでより50%以上も紹介料率が減少するとのこと。



以下の表が、アメリカのAmazonがこれまで提供してきたアソシエイト・プログラムの紹介料率を示したもの。なお、アメリカのAmazonと日本のAmazonではアソシエイト・プログラムの紹介料率が違っています。





一方、4月14日にアソシエイト・プログラムメンバーへ送られたメールで通知された新たな紹介料率がこれ。全ての製品カテゴリーに変更があるわけではありませんが、家具・ホームメンテナンス用品・ガーデン用品・ペット用品は8%から3%、ヘッドフォン・美容品・楽器・ビジネス用品・工業用品は6%から3%、食料品は5%から1%など、いくつかのカテゴリーでは50%以上も紹介料率が減少している模様。また、アウトドア製品・スポーツ用品・ベビー用品・ヘルスケア用品なども影響を受ける予定です。なお、メールの中では紹介料率の変更の理由について触れられていませんでした。





テクノロジー系メディアのThe Vergeは、今回の変更がデジタルメディア業界にとって打撃になるだろうと指摘。BuzzFeedやNew York Times、Voxといった大手のデジタルメディアはAmazonのアソシエイト・プログラムを活用し、記事の中にAmazonのアフィリエイトリンクを貼って収益を受け取る体制を構築してきたとのこと。



また、Facebookグループを活用してAmazonのアソシエイト・プログラムから利益を得ている人物はCNBCの取材に対し、大幅な紹介料率引き下げについて「受け入れることができない」とコメント。紹介料率の変更は多くの人々を傷つけるだろうと主張しました。





Amazonは世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により、大きな特需を経験している数少ない企業の一つです。外出せずに商品を受け取ることが可能な通販サービスの需要増加に伴って、2020年3月には10万人の新規雇用を発表しているほか、生活必需品の出荷を優先した結果「Amazonプライムでの配達予定日が1カ月先になる」といった影響も報告されています。しかし、今回の紹介料率変更が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックと関連があるのかどうかについては明らかとなっていません。



CNBCがAmazonの広報担当者に連絡したところ、4月14日にアソシエイト・プログラムのメンバーにメールで紹介料率の変更を通知したことを認めました。広報担当者は、Amazonが幅広い業界と競合する状況の中で、アソシエイト・プログラムの内容を定期的に評価し、見直しているとコメント。しかし、紹介料率を変更した理由については回答せず、新型コロナウイルス感染症の影響についても言及しませんでした。





なお、記事作成時点では日本のAmazonにおいてもアソシエイト・プログラムの紹介料率変更が実施されるかどうかは不明。4月15日現在の各紹介料は以下の通りです。



アソシエイト・セントラル - Amazonアソシエイトへようこそ - アソシエイト・プログラムとは?

https://affiliate.amazon.co.jp/welcome/compensation



10% Amazonビデオ(レンタル・購入)、Amazonコイン

8% Kindle本、 デジタルミュージックダウンロード、Androidアプリ、食品&飲料、お酒、服、ファッション小物、ジュエリー、シューズ、バッグ、Amazonパントリー対象商品、SaaSストアの対象PCソフト(*2)

5% ドラッグストア・ビューティー用品、コスメ、ペット用品

4.5% Kindleデバイス、 Fireデバイス、Fire TV、 Amazon Echo

4% DIY用品、産業・研究開発用品、ベビー・マタニティ用品、スポーツ&アウトドア用品、ギフト券

3% 本、文房具/オフィス用品、おもちゃ、ホビー、キッチン用品/食器、インテリア/家具/寝具、生活雑貨、手芸/画材

2% CD、DVD、ブルーレイ、ゲーム/PCソフト(含ダウンロード)、カメラ、PC、家電(含 キッチン家電、生活家電、理美容家電など)、カー用品・バイク用品、腕時計、楽器

0.5% フィギュア

0% ビデオ、Amazonフレッシュ

紹介料上限(*1) 1商品1個の売上につき1000円(消費税別)