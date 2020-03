Qualcommの5G対応チップ「Snapdragon 865」がGoogle・LG・Nokiaなどのスマホメーカーで不採用に、理由は単純に「高すぎる」から

・関連記事

Qualcommが次世代のハイエンドスマホ向けSoC「Snapdragon 865」発表、5Gモデムの統合はナシ - GIGAZINE



スマホ向け新SoC「Snapdragon 855」&画面内蔵指紋認証「3D Sonic Sensor」をQualcommが正式発表 - GIGAZINE



Qualcommの第3世代5Gモデム「Snapdragon X60」は下り7Gbps超を実現可能、5G対応の次世代iPhoneでも採用か? - GIGAZINE



Appleが公式に「コロナウイルスの影響で売上が低下する」という予想を発表 - GIGAZINE



Huaweiスマートフォンの売上が20%減か、新型コロナウイルスと脱Googleの影響で - GIGAZINE

2020年03月25日 17時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.