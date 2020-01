2020年01月30日 14時00分 レビュー

16世紀~19世紀の3000点以上の貴重な軍用マップがオンラインで公開される



ジョージ3世は1760年から1820年までイギリス国王として在位した人物であり、その生涯において多くの軍事紛争に関与しました。そんなジョージ3世が所持していた3000枚を超える軍用マップが、オンライン上で公開されています。



ジョージ3世は多くの地図をコレクションしたことで知られており、地形図や海図を含めて実に5万5000枚を超える地図や図表を所持していたとのこと。ジョージ3世の死後に息子であるジョージ4世がコレクションの大半を大英博物館に寄贈しましたが、戦争や紛争に応じて作成された軍用マップに関しては、その戦略的価値やジョージ4世自身の関心によって寄贈されずに残されたそうです。



そんなジョージ3世の軍用マップを、イギリス史の研究家であるYolande Hodson博士が「George IIIs Collection of Military Maps」というウェブサイト上に公開しました。誰でもオンライン上で、貴重な16世紀から19世紀にかけての軍用マップを見ることができます。



公式ページにアクセスして少し下にスクロールすると、「OPEN THE MAP」というボタンが表示されます。クリックすると……





ジョージ3世の軍用マップに対応する世界地図上の各地点を表示します。大半のコレクションがヨーロッパに集中していますが、南アフリカやインドの軍用マップもある模様。





さらに、南北アメリカ大陸における軍用マップや……





東南アジアの軍用マップもありました。





地図上の地点をクリックすると、画面の左側に軍用マップのURLが表示されます。URLをクリックすると……





その地点における軍用マップが一覧で表示されました。表示された軍用マップをクリック。





すると、選択した軍用マップを見ることができます。今回表示されたのは、1643年にフランスと神聖ローマ帝国の間で行われたトゥットリンゲンの戦いにおける軍用マップ。画面下部のズームアイコンをクリックすると……





軍用マップを拡大して表示可能。





さらにズームしてみると、冬営中のフランス軍や、フランス軍を奇襲しようとする神聖ローマ帝国軍の陣形なども確認できます。





画面下部には軍用マップの解説やマップの製作者、マップの物理的特性、大きさなどの情報が記載されていました。





また、アメリカ・ボストンで起きた戦闘の軍用マップも所蔵されているようなので、詳細を見てみると……





ウィリアム・ジョンソン準男爵率いるイギリス植民地軍とモホーク族のネイティブ・インディアンがともにフランス軍と戦ったジョージ湖の戦いにおける軍用マップを発見。





ジョージ湖を背にした陣地の様相や兵器、陣形といったさまざまな情報がわかります。





また、公式ページ下部には著名な戦争ごとに軍用マップが分類されており、「オスマン帝国とハプスブルク家の1521年~1791年にわたる戦争」「八十年戦争」「三十年戦争」「フランス・スペイン戦争」など、さまざまな戦争に関する軍用マップが見られるようになっていました。