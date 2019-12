気候変動が人間社会に与える9つの悪影響

・関連記事

気候変動は農業・漁業に深刻な打撃を与えるという研究結果 - GIGAZINE



気候変動によって年間2000万人が家を失っており影響は低所得国家で特に深刻という指摘 - GIGAZINE



「温室効果ガス削減は予定よりも遅れている」と国連機関が報告 - GIGAZINE



1万1000人以上の科学者が「地球の気候は危機的状況にある」と合同で宣言 - GIGAZINE



気候変動によって年間17億トンの二酸化炭素が北極圏の永久凍土から放出されている - GIGAZINE



地球温暖化は熱帯地域にある都市に大きな経済的ダメージを与える - GIGAZINE



気候変動に動物たちは適応できているのか? - GIGAZINE

2019年12月26日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.