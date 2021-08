地球温暖化によって人類が滅亡してしまう可能性はあるのか？

2021年7月は「この142年間で最も暑い月」だった といわれており、世界全体の平均気温が少しずつ上昇する「 地球温暖化 」が問題視されています。その原因は近代以降の人類活動だとされており、このままでは地球の生態系にも大きな影響を与えるといわれています。そんな地球温暖化が人類の滅亡を招いてしまう可能性について、科学系ニュースサイトのLive Scienceが取り上げています。 Could climate change make humans go extinct? | Live Science https://www.livescience.com/climate-change-humans-extinct.html そもそも地球温暖化が直接人類を脅かすかどうかについて、ケンブリッジ大学・存亡リスク研究センターの研究員であるルーク・ケンプ氏は「気候変動の影響が人類の絶滅に直接つながるのは、 温室効果 が暴走したケースだけです」と述べています。ケンプ氏によれば、二酸化炭素やメタンガスによる温室効果が暴走すると、地球が吸収する熱量が放出される熱量を上回り、正のフィードバックがループし続け、最終的に海が蒸発して生命を維持できなくなるとのこと。 ただし、温室効果の暴走は理論的にはあり得るものであっても、実際には起こる可能性はほぼないと考えられています。放出分を超えるほどの熱量を吸収するには、大気中の二酸化炭素のレベルが通常の10倍近くになるか、あるいは膨大な量のメタンガスが放出される必要があるそうです。

・関連記事

これまで雪しか降らなかったグリーンランドの山頂で史上初めて「雨」が降る - GIGAZINE



2021年7月は「この142年間で最も暑い月」だった - GIGAZINE



海洋循環システムの1つ・大西洋南北熱塩循環の安定性はほぼ完全に失われたとの研究 - GIGAZINE



熱中症による死者の3人に1人は「地球温暖化」が原因で命を落としたとの研究結果 - GIGAZINE



気候変動に正しく対処することが貧困を減らすことにつながるとの研究結果 - GIGAZINE



ポストアポカリプスの世界で人類を存続させるために最低限必要な人口はどれくらいなのか? - GIGAZINE

2021年08月31日 15時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.