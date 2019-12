Samsungが謎の人工知能プロジェクト「NEON」をスタート

Samsungの極秘開発部門であるSamsung Technology&Advanced Research(STAR) Labsが「NEON」という人工知能(AI)プロジェクトを、2020年1月7日から10日まで開催されるコンピューター見本市CES 2020で公開すると発表しました。



NEON

https://www.neon.life/



Samsung Prepares Neon AI For CES Debut | News & Opinion | PCMag.com

https://www.pcmag.com/news/372695/samsung-prepares-neon-ai-for-ces-debut



すでにNEONの公式サイトは公開されていますが、アクセスしても渦巻く色の波とロゴが表示されるだけ。TwitterやInstagramのアカウントも開設されていますが、記事作成時点で投稿されているのはイメージとキャッチフレーズのみで、具体的に何をやるのかはまったくわからない状態です。





STAR Labsの戦略責任者であるBo Moon氏は「CES 2020で大きな発表が行われる」ことをTwitterで2019年12月10日にほのめかしていました。



Been working late nights and weekends and totally feeling that start-up life again. Looking forward to unveiling the new company with the team at #CES2020 in January. You won't want to miss this...