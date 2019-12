Twitterが動画ファイル形式「APNG」のサポートを停止、てんかん患者の発作を引き起こすため

by Sara Kurfeß



Twitterが同プラットフォーム上で使用可能だった動画フォーマットのひとつであるAPNG形式のファイルの利用を禁止しました。その理由は、APNGがてんかん患者の発作を引き起こしたという報告があったためです。



Twitter bans APNGs after attack on Epilepsy Foundation handle - The Verge

https://www.theverge.com/2019/12/23/21035855/twitter-bans-apngs-trolls-seizures-epilepsy-foundation-attack



2019年12月16日、何者かがてんかん財団の公式Twitterアカウントに対するツイートやてんかん財団関連のハッシュタグ付きのツイートにAPNGファイルを添付し、てんかん患者の光過敏性発作を引き起こしたことが明らかになりました。Twitterでは、「設定とプライバシー」→「ユーザー補助」から、動画の自動再生をオンにするかオフにするかを選択することが可能ですが、APNGファイルは設定で動画の自動再生をオフにしていても自動再生されてしまう模様。



そのため、TwitterはAPNGのサポートを停止すると発表。Twitterは「APNGは楽しいものですが、自動再生設定を配慮することができないため、ツイートに(APNGを)追加する機能を削除しています」と説明しました。



We want everyone to have a safe experience on Twitter.



APNGs were fun, but they don’t respect autoplay settings, so we're removing the ability to add them to Tweets. This is for the safety of people with sensitivity to motion and flashing imagery, including those with epilepsy. https://t.co/Suogtrop1u