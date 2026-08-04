「海綿を使ってエサを探すイルカ」は遺伝子に変化が生じていることが明らかに

by Holterscan



オーストラリア西部のシャーク湾に生息するミナミハンドウイルカの中には、口先にスポンジ状の海綿動物を装着し、海底のエサを探す「sponging(スポンジング)」という採餌行動をする個体がいます。そんなスポンジングが、イルカの遺伝子にも特有の影響を与えることが明らかになりました。



A culturally transmitted foraging technique in Indo-Pacific bottlenose dolphins can be predicted by DNA-methylation levels | Philosophical Transactions of the Royal Society B | The Royal Society

https://royalsocietypublishing.org/rstb/article/381/1955/20250017/482594/A-culturally-transmitted-foraging-technique-in



Sponge Foraging in Dolphins Does Something Unique to Their Genes : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/some-dolphins-use-tools-and-it-does-something-unique-to-their-genes



シャーク湾に生息する一部のミナミハンドウイルカは、口先を海綿動物で覆って海底の魚などのエサを探すスポンジングを行います。スポンジングには、口先を覆うことで海底の岩や砂の摩擦から口先を保護する効果や、口先よりも広い範囲を一度に探せるといったメリットがあると考えられています。





ミナミハンドウイルカのスポンジングは25年以上前から知られている行動で、母イルカから子イルカへと受け継がれる技術だとされています。しかし、口先を海綿動物で覆うことでエコーロケーション能力が阻害されるため、イルカにとって習得は容易ではないそうです。以下の動画を見ると、口先に海綿動物を付けたイルカの様子を確認できます。



Dolphins in Australia seen using sponges to protect their snouts as they look for fish on seabed - YouTube





スポンジングを行うイルカは採餌行動により多くの時間を費やし、しばしば単独で狩りを行いますが、同じくスポンジングを行う個体同士でより緊密な関係を結ぶこともわかっています。しかし、同じ海域に生息しておりスポンジングを行う個体と近縁関係にあるにもかかわらず、決してスポンジングを習得しない個体もいるそうです。



そこで今回、スイス・チューリッヒ大学の進化生物学者であるマイケル・クリュッツェン氏が率いる研究チームは、スポンジングを行うイルカに生じるエピジェネティックな変化を調べる研究を行いました。





エピジェネティックとは、遺伝子のDNA配列自体はそのままに遺伝子の働きを制御する仕組みのことであり、エピジェネティックについて研究する学問領域はエピジェネティクスと呼ばれます。エピジェネティックな変化としてよく知られているものには、DNA分子にメチル基が付与されるDNAメチル化があります。



一般にDNAメチル化は「遺伝子のオン／オフ」を変えると説明されがちですが、科学系メディアのScienceAlertによると、「オン／オフスイッチ」というよりは「調光器」のように段階的な制御を行うものだとのこと。DNAメチル化のパターンは年齢・食事・ストレス・環境条件に応じて変化することが知られており、生活様式の違いを反映する可能性があります。





研究チームはスポンジングを行うイルカにどのようなDNAメチル化が生じているのかを調べるため、20年以上にわたって収集された96頭のイルカの皮膚サンプルを分析しました。96頭のうち23頭はスポンジングを行う習性があり、残る73頭はスポンジングを行っていなかったとのこと。



イルカのゲノム全体にわたってDNAメチル化が発生する可能性がある約3万カ所を調査し、機械学習モデルでスポンジングを行う個体とそうでない個体を識別できるかどうか確認したところ、中程度の精度で両者を識別できることがわかりました。



数万件に及ぶ統計的比較を補正した結果、突出して目立つメチル化部位は1つもなく、予測シグナルは多くの小さな差異に分散していました。最終的なモデルは際立った1つの遺伝子マーカーではなく、21カ所のDNA部位におけるメチル化パターンに基づいて構築されたと報告されています。この結果は、複雑な行動は単一の遺伝子や分子経路によって制御されるのではなく、複数の経路によって制御されていることを示唆するものです。



スポンジングのような採餌行動は食生活・社会生活・エネルギー消費・環境への対処などに影響を与え、これがDNAメチル化のパターンにつながった可能性があります。しかし、線虫の研究によるとエピジェネティックな変化が世代を超えて受け継がれることも示唆されています。



そのため、スポンジングによってメチル化パターンが変化するのか、あるいは既存のメチル化パターンがスポンジングに影響を与えるのか、それともメチル化パターンとスポンジングの両方が共通の要因によって形成されるのかという疑問は解明できていません。また、今回の研究では皮膚のDNAが分析されましたが、これは脳やその他の臓器で起こっている変化を完全に反映していない可能性があるとのこと。

