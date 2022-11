タコが他のタコに物を投げる様子が初めて捉えられる、コミュニケーションの一環と研究者

・関連記事

なぜタコは「無脊椎動物界のスーパースター」と呼ばれるのか? - GIGAZINE



タコが「一緒に狩りをしている魚を殴る」様子が撮影される、一体なぜタコは魚を殴るのか? - GIGAZINE



タコの知能の秘密は「ヒトと同じ遺伝子」にある可能性 - GIGAZINE



タコの睡眠サイクルは人間に似ていることが判明、「夢」を見ている可能性も - GIGAZINE



タコは小さな「街」を造り集団で社会的に暮らす - GIGAZINE

2022年11月10日 12時00分00秒 in サイエンス, 生き物, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.