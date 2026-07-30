オープンソースのRadeonドライバーをWindowsに移植する試みが進行中
オープンソースで開発されているLinux用RadeonドライバーをWindowsに移植する作業が進行しています。
Cracking Windows Open: Porting RADV to WIN32
https://www.collabora.com/news-and-blog/news-and-events/cracking-windows-open-porting-radv-to-win32.html
Valve Sponsors Work Bringing Open-Source RADV Driver To Windows - Phoronix
https://www.phoronix.com/news/Valve-Sponsors-RADV-Windows
AMD製GPUを使う場合、Windowsの場合は基本的にAMD製ドライバーをインストールします。一方でLinuxではAMD製ドライバーだけでなくオープンソース実装のドライバーも配布されています。このうち、Mesaプロジェクトで管理されているRadeonのVulkanドライバー(RADV)をWindowsに移植する作業がCollaboraに所属するエンジニアのLouis-Francis Ratté-Boulianne氏によって進められています。
RADVを移植する試みは以前から検討されており、2024年には3Dグラフィックス専門家のFaith Ekstrand氏がWindowsでRADVを実行する基盤となる技術を発表しました。
XDC 2024 | A little Windows with your Mesa? - Faith Ekstrand - YouTube
Ratté-Boulianne氏はEkstrand氏の成果に基づいて研究を続け、RADVでWindowsゲームを実行することに成功しました。以下はWindowsにRADVをインストールして「Counter-Strike 2」をVulkanで描画した際のスクリーンショットです。
Ratté-Boulianne氏によると、RADVのWindowsへの移植作業はSteamの運営元であるValveの支援を受けて進めたとのこと。研究成果は以下のリポジトリで公開されています。
Louis-Francis Ratté-Boulianne / mesa · GitLab
https://gitlab.freedesktop.org/lfrb/mesa/-/tree/wddm2
なお、Windows版RADVは安定段階には至っておらず、安定させるには「プロプライエタリカーネルモードドライバー(KMD)への、安定した文書化されたインターフェース」もしくは「プライベートデータチャンネル経由の通信を仲介するライブラリ」が必要だそうです。
・関連記事
Windows向けゲームをArmに対応させる取り組みはValveが主導していたことが判明 - GIGAZINE
Linux開発者リーナス・トーバルズ氏がNVIDIAに対し中指を突き立てFワード発言 - GIGAZINE
NVIDIAがLinux開発者リーナスのFワード発言を受けて今後の方針を発表 - GIGAZINE
Firefox 153がLinuxでVulkan Videoデコードに初期対応、NVIDIAやArm環境での活用に向けた基盤を整備 - GIGAZINE
「FFmpeg 8.1」リリース、VulkanとD3D12を中心にGPU活用をさらに拡大したバージョンで開発元もアップデートを推奨 - GIGAZINE
Mac OS XをWiiに移植してしまった猛者が登場 - GIGAZINE
Apple M1環境でLinuxを動かす「Asahi Linux」向けのApple GPUドライバーがついに実装される - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article An attempt is underway to port the open-….