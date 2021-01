AppleのMac向け独自開発チップ「M1」のGPUをリバースエンジニアリングするプロジェクトが進行中

Rosenzweig氏はこの成功について「画像をレンダリングするために必要なデータを正しく入力できた」ことを示すにすぎないとコメント。コードは動作しているものの、なぜコードが動いているのかといった、GPUの構造そのものに基づく理解はまだ進んでいないそうです。 なお、Rosenzweig氏らによるM1のGPU解析プロジェクトは以下のURLで進められています。 AsahiLinux/gpu: Dissecting the M1's GPU for 3D acceleration https://github.com/AsahiLinux/gpu

Appleが開発した「 M1 」は、 x86エミュレーション環境下でさえ他のMacを上回る ベンチマーク結果を残しており、その高性能さを強く印象付けています。そんなM1のGPUをリバースエンジニアリングし、オープンソースドライバーを開発する試みが、エンジニアの Alyssa Rosenzweig 氏らによって進められています。 Rosenzweig – Dissecting the Apple M1 GPU, part I https://rosenzweig.io/blog/asahi-gpu-part-1.html Rosenzweig – Dissecting the Apple M1 GPU, part II https://rosenzweig.io/blog/asahi-gpu-part-2.html M1は仕様が非公開であるため、Linuxで利用するにはリバースエンジニアリングによるドライバー開発が必須。 Corellium がリリースした「 linux-m1 」は、M1上で動作する初めてのLinuxですが、記事作成時点ではGPUサポートには至っていません。 corellium/linux-m1: Linux kernel source tree https://github.com/corellium/linux-m1

2021年01月25日 21時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1n_yi

