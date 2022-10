macOSにおけるFirefoxのパフォーマンスを劇的に改善した方法とは？

ウェブブラウザ「Firefox」は、機能向上やバグ修正を含むアップデートを定期的に配信しています。2022年7月に公開された「 Firefox 103 」でmacOS環境における高負荷時のパフォーマンスを向上させた手法についてFirefox開発チームの一員であるガブリエラ・スヴェルト氏が解説しています。 Improving Firefox responsiveness on macOS - Mozilla Hacks - the Web developer blog https://hacks.mozilla.org/2022/10/improving-firefox-responsiveness-on-macos/ Firefox 103より前のバージョンのFirefoxには「macOS環境において高負荷時のパフォーマンスが著しく落ちる」という問題が存在していました。スヴェルト氏によると、Firefox 103ではメモリ確保の仕組みを少し変更することでパフォーマンス低下を抑えることに成功したとのこと。

2022年10月11日 15時21分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

