エロ画像と見せかけたマルウェアでデータを全損させる「偽アダルトサイト」が報告される

アダルトコンテンツに偽装したマルウェアを配布し、ストレージ内のデータファイルを暗号化したと偽って身代金を要求するという悪質サイトの事例が報告されました。 Cyble — % Fake Ransomware Infection Under widespread https://blog.cyble.com/2022/10/06/fake-ransomware-infection-under-widespread/ Fake adult sites push data wipers disguised as ransomware https://www.bleepingcomputer.com/news/security/fake-adult-sites-push-data-wipers-disguised-as-ransomware/ セキュリティ企業のCybleは2022年10月6日に、「nude-girlss.miwire[.]org・sexyphotos.kozow[.]com・sexy-photo[.]online」など、アダルトサイトを装ったドメインで偽のランサムウェアが配布されていたことが分かったと発表しました。 これらのサイトでは、ユーザーに「SexyPhotos.JPG.exe」というJPG画像に偽装した実行ファイルをダウンロードするよう促すとのこと。デフォルト設定のWindowsでは「.exe」の拡張子部分は表示されないため、「SexyPhotos.JPG」という画像ファイルだと思ったユーザーはこのファイルをダブルクリックして実行してしまうおそれがあります。

2022年10月11日

