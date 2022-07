「Firefox 103」正式版リリース、キーボード入力によるツールバー操作など細かな利便性が向上

◆キーボード入力によるツールバー操作 キーボードの「Tab」キー・「Shift+Tab」キー・矢印キーなどを使用してツールバーのボタンにアクセスできるようになりました。 Access toolbar functions using the keyboard | Firefox Help https://support.mozilla.org/en-US/kb/access-toolbar-functions-using-keyboard どんなキー入力でどのようにツールバーを操作するかは、以下のとおりです。 ・「Ctrl+L」キーでアドレスバーに移動する ・「Tab」キーや「Shift+Tab」キーでツールバーのグループ間を移動する ・目的のグループに到達後は、左右の矢印キーを使用してグループ内のボタンを移動する ・目的のツールバーボタンに到達後は、「Space」キーもしくは「Enter」キーによりボタンをアクティブにする ・「F6」キーでツールバーからウェブページに素早く戻る ・Windows限定:メニューキーもしくは「Shift+F10」キーでボタンのコンテキストメニューにアクセス可能となる 従来どおりTabキーでURLバーと検索バーを移動したい場合は、 設定エディター を用いて以前の動作を復元できますが、動作が不安定になる可能性もあるため自己責任となります。 ◆PDFフォームの必須入力フィールド強調表示 Firefoxの内蔵PDFビューアー でPDFフォームを開いた際、必須入力フィールドが強調表示されるようになりました。これにより、必須入力フィールドへの入力忘れにユーザーがより気付きやすくなります。

・関連記事

「Firefox 102」正式版リリース、ダウンロード関連の新オプションが追加されESR版も登場 - GIGAZINE



「Firefox 102」がURLのトラッキング用パラメーターを切り取ってくれる機能を搭載、有効にする方法は? - GIGAZINE



Metaが「うるう秒」廃止を呼びかける、過去にはネットサービスで大規模な障害も - GIGAZINE



Firefoxが超強力なプライバシー保護機能を全世界のユーザーに提供 - GIGAZINE



Firefoxは過去6カ月間でどのようなパフォーマンス改善に取り組んできたのか? - GIGAZINE



Googleがハッシュ関数「SHA-1」を破ることに成功、90日後に手法を公開予定 - GIGAZINE



2022年07月27日 10時10分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1c_sh

You can read the machine translated English article here.