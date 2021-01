混ぜごはんのもと「ゆかり」シリーズに広島菜の「ひろし」が加わったので食べてみた

・関連記事

「卵のいらない卵かけご飯の素」は味の再現度が高すぎて逆にディストピア感が増幅しました - GIGAZINE



カニの風味を濃縮した万能調味料「クラブペースト」で即席チャーハンなどいろいろ作ってみた - GIGAZINE



マヨネーズなのに食材を燻製風味にする「キユーピー燻製マヨネーズ」を色んな食べ物と合わせてみた - GIGAZINE

2021年01月25日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.