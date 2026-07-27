2026年07月27日 13時16分 ハードウェア

Apple初の防水iPadが2026年後半に発売予定



Appleの次期iPad miniは防水設計を採用した初のiPadとなるようで、発売時期は2026年10月頃になると見込まれています。



Apple's First Water-Resistant iPad to Launch Later This Year - MacRumors

https://www.macrumors.com/2026/07/25/first-water-resistant-ipad/





2025年、Apple関連のリーク情報でおなじみのマーク・ガーマン記者が「AppleがiPhoneと同等の保護性能を備えた改良型ケースを開発しており、これによりiPad miniは浴室やプールサイドなどの水回りでもより安全に使えるようになる」と報じました。



Apple Plans OLED for iPad Mini, iPad Air, MacBook Air; Mini Water Resistance - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-28/apple-plans-oled-for-ipad-mini-ipad-air-macbook-air-mini-water-resistance



記事作成時点で、公式な防水性能評価を受けているiPadは存在しておらず、Appleは既存モデルが水に濡れても安全とは考えていません。





iPhoneと同等の防水性能を実現するため、Appleは従来のスピーカー穴を不要にする振動ベースのスピーカーシステムを設計したと報じられています。音はiPadの筐体の平らな面から発せられ、本体の一部がスピーカーの振動板としても機能すること模様。これにより、水やほこりがデバイス内部に侵入する主な経路であるスピーカー穴を排除することができるようになるわけです。



これに対して、AppleのiPhoneはスピーカーの開口部やその他の侵入箇所を接着剤やガスケットで密閉することで、防水性能を高めています。防水に対応したiPad miniがどのIP保護等級になるかは不明です。なお、iPhoneはIP68等級で、水深6メートルまでの水中に30分間浸水することができます。





Appleは以前から振動ベースのスピーカー技術の開発に取り組んできました。Appleが2014年に取得した特許には、フラットパネルを振動させて音を発生させる「機械的に作動するパネル音響システム」に関する記載があります。これはスピーカーグリルを一切不要とするものです。



テクノロジーメディアのMacRumorsは「Kindle PaperwhiteやKobo Libra Colorのようなデバイスは水没に耐えられるとされており、お風呂やプールサイドで読書できることは、 Appleの最小タブレットに対する実用的な利点の1つとして長らく認識されてきた」と指摘し、iPad miniが防水仕様となればこれらのデバイスとのギャップを埋めることができるとしています。



ガーマン記者は2026年10月までにAppleが防水iPad miniをリリースすると予想。韓国メディアのETNewsは、Samsung DisplayがiPad mini向けのOLED(有機EL)パネルの量産を開始したと報じており、これは防水iPadの発売時期が2026年10月頃であることを裏付けるものです。



この他、新型iPad miniは液晶ディスプレイからOLEDに変更され、iPhone Air・iPhone 17 Pro・iPhone 17 Pro Maxと同じA19 Proが搭載される可能性などが示唆されています。



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