ワイヤレス充電対応のiPad ProとホームボタンレスのiPad miniがリリース予定と報じられる

2021年6月4日、「ワイヤレス充電対応のiPad ProとホームボタンレスのiPad miniをAppleがリリース予定」と、海外メディアのBloombergが報じました。新しいiPad ProはiPhone 12などと同じくガラス製背面に切り替わるほか、iPad miniはベゼルがよりスリムになるとも報じられています。 Apple Readies IPad Pro with Wireless Charging, New IPad Mini - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-04/apple-working-on-ipad-pro-with-wireless-charging-new-ipad-mini

2021年06月04日 21時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1p_kr

