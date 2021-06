YouTubeのライブ配信で暴れる荒らしコメントを自動で非表示にできる拡張機能「modekun」が登場

・関連記事

にじさんじやホロライブの実況配信で盛り上がったところを自動で時間指定再生してくれる「無限にじさんじ配信自動切り抜き再生機」 - GIGAZINE



VTuberの配信内チャットでのトレンドワードが一目でわかる「VTuber Chat Trends」 - GIGAZINE



誰も止まらない一時停止の標識を映す配信「stopsigncam」が人気を集める - GIGAZINE



小型・軽量でピクチャーインピクチャー機能やストリーム配信機能を搭載したプロダクションスイッチャー「ATEM Mini Pro」を使ってみた - GIGAZINE



Twitchの同時視聴者数記録をぶっちぎりで更新する240万人超がライブ視聴したフォートナイトの人気配信者「TheGrefg」とは? - GIGAZINE



YouTubeでHDR映像のライブ配信が可能に - GIGAZINE



YouTubeのHDRライブ配信に対応したソフトウェアエンコーダー「Action!」でHDR映像を配信してみた - GIGAZINE





2021年06月04日 20時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.