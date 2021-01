2021年01月28日 10時10分 モバイル

Appleが2021年第1四半期の業績を発表、iPhone・Apple Watch・サービスの売上が好調で過去最高の売上高を記録



Appleが2021年第1四半期(10~12月)の業績を発表しました。同四半期はAppleの主力製品であるiPhoneや、同社初の独自開発のMac向けチップである「M1」を搭載したMacが発売されたこともあり、Appleは過去最高の売上高を記録しています。



Apple Reports First Quarter Results - Apple

https://www.apple.com/newsroom/2021/01/apple-reports-first-quarter-results/



Apple sees revenue growth accelerating after setting record for iPhone sales, China strength | Reuters

https://www.reuters.com/article/us-apple-results-idUSKBN29W2TD



Apple (AAPL) reports record-breaking Q1 2021 earnings - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/01/27/aapl-earnings-q1-2021-apple/



Apple's $111.4B Q1 shatters quarterly record with massive growth across all categories | AppleInsider

https://appleinsider.com/articles/21/01/27/apples-1114b-q1-shatters-all-time-quarterly-record



現地時間の2021年1月27日、Appleが2021年第1四半期の業績を発表しました。同四半期の総売上高は前年同期比で21%増の1114億ドル(約12兆円)を記録しました。四半期の売上高が1000億円を超えたのは今回が初のことです。また、同期の純利益は287億6000万ドル(約3兆円)を記録しています。



Appleの四半期ごとの総売上高(青)と純利益(緑)をまとめたグラフが以下。





また、Appleの各部門の売上高は、iPhone部門が656億ドル(約6兆8000億円)、Mac部門が87億ドル(9000億円)、iPad部門が84億ドル(約8800億円)、ウェアラブル・ホーム・アクセサリー部門が13億ドル(約1400億円)、サービス部門は16億ドル(約1700億円)です。iPhone、ウェアラブル・ホーム・アクセサリー、サービスの3つの部門は過去最高の売上高を記録しています。iPhone 12シリーズの売上高が伸びた理由については、5Gの対応や新しい外観デザインの採用などが挙げられています。



なお、2020年に発売されたiPhone 12シリーズの販売台数が好調であることは市場調査会社のレポートにより明らかになっていました。



iPhone 12シリーズの販売が好調であることが明らかに、一方でiPhone 12 miniはAppleにとっての失望に - GIGAZINE





Appleのティム・クックCEOは、「Appleの今四半期の業績は、世界中のすべてのApple社員のたゆまぬ革新的な作業なしには実現できなかったでしょう」と語り、過去最高の売上高を記録したのは社員の功績によるところであると強調。さらに、「我々はホリデーシーズンに提供した最新のApple製品に対する、顧客からの熱狂的な反応に満足しています」と語り、2021年第1四半期の売上高が歴史的な数字を記録したことをアピールしています。



Appleのルカ・マエストリCFOは、「四半期の業績は各製品カテゴリにおける成長に支えられており、各地で世界最高の売上を記録し、現在使用されている端末の数(インストールベース)でも過去最高を記録しています」と語りました。また、クックCEOはロイターに対してアクティブ端末はインストールベースで16億5000万台を記録したことを明かしています。



クックCEOはロイターのインタビューで、「中国の都市部で販売されたスマートフォンのトップ3のうち、2つがiPhone 12シリーズでした」と語り、特に中国でiPhone 12への強い需要があったことを明かしました。





なお、Appleは新型コロナウイルスのパンデミックを加味して2021年第2四半期の業績予想は発表していません。また、Appleは今四半期からiPhoneやiPad、Macの販売台数を報告しなくなりました。