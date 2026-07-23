AnthropicがAMDの最新世代チップ「Instinct MI450」を購入する最大50億ドルの投資契約が締結される
AI企業のAnthropicが半導体開発のAMDと戦略的パートナーシップを結びました。Anthropicは最大2GW分の「Instinct MI450」シリーズGPUを購入する予定です。
AMD and Anthropic Announce Strategic Partnership to Deploy Up to 2 Gigawatts of AMD Instinct MI450 Series GPUs :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1292/amd-and-anthropic-announce-strategic-partnership-to-deploy-up-to-2-gigawatts-of-amd-instinct-mi450-series-gpus
Exclusive | AMD and Anthropic Sign Major Chips-and-Investment Deal - WSJ
https://www.wsj.com/tech/ai/amd-and-anthropic-sign-major-chips-and-investment-deal-4adfdc45?st=oGnmYV
AMD to Invest Up to $5 Billion in Anthropic, Deploy Chips - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-22/amd-to-invest-up-to-5-billion-in-anthropic-chip-deal-wsj-says
契約条件に基づき、Anthropicは2027年前半から、AMDの最新世代チップ「Instinct MI450」を最大2GW分購入します。なお、1GWはアメリカの約75万世帯に常時電力を供給するのに十分な量だと考えられています。契約を通じ、AMDはAnthropicに最大50億ドル(約8200億円)を投資することになります。
AMDはInstinct MI450シリーズの「Instinct MI455X」GPUを搭載したHeliosラックスケールソリューションを、「Venice」CPUや「Pensando」ネットワークとともに提供します。さらに、AMDとAnthropicはClaudeを活用してAMDのソフトウェア開発を加速させるための技術協力体制も構築し、両チームがAMDの「ROCm」ソフトウェアの開発を行います。今後、AMDは開発チーム全体でAnthropicの「Claude」モデルを利用する予定です。
AMDは「AIの普及が驚異的なスピードで進み、トレーニングと推論能力に対する需要が急速に高まっています。Claude需要へ対応するためにインフラを拡張しているAnthropicがギガワット単位でAMD製品を採用したという事実は、グローバルなAIインフラの構築におけるAMDの地位を大きく拡大するものです」と述べました。
AMDはHeliosをMicrosoft Azureにも提供しています。
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AnthropicはGoogle、SpaceX、Amazonなどと提携してインフラ基盤を確保しています。
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in AI, Posted by log1p_kr
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