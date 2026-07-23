2026年07月23日 13時25分 スマホ

Samsungが折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold8 Ultra／Fold8／Flip8」発表、2026年8月7日発売



Samsungの新製品発表イベント「Galaxy Unpacked 2026」が開催され、折りたたみスマートフォンの新機種「Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra」「Samsung Galaxy Z Fold8」「Samsung Galaxy Z Flip8」が発表されました。2026年7月23日に予約受付を開始し、2026年8月7日に発売です。



＜Samsung＞「Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8 | Flip8」（SIMフリーモデル） 2026年7月23日（木）予約開始・8月7日（金）発売 – Samsung Newsroom 日本

https://news.samsung.com/jp/galaxy-z-series-pre-orders-start-samsung





Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 and Flip8: Foldables, Perfected for Every Way of Living | Samsung Mobile Press

https://www.samsungmobilepress.com/articles/galaxy-z-fold8-ultra-fold8-flip8-perfected-every-way-living



「Fold8 Ultra」と「Fold8」は手帳のように画面が横に大きく開く端末。「Fold8 Ultra」はシリーズのデザインを踏襲したモデルで、折りたたんだ状態だと他のGalaxyシリーズなどと同じような縦長端末として使え、展開すると画面を2倍の広さで使えます。



「Fold8 Ultra」では2億画素モードでのHDR写真により、さらにリアルな描写を実現。5000mAhの大容量バッテリーと、45W急速充電対応のデュアルパス充電構造を採用し、1日を通してより高速かつ安定したパフォーマンスを維持できるとのこと。





一方、「Fold8」は縦方向が短めになった新デザインを採用していて、折りたたんだ状態だと画面サイズは10:16となりチャットやメッセンジャー、SNS、ブラウジングやショート動画など日常利用に最適なサイズ。展開すると画面サイズは4:3で、ゲームや映画への没入感を高めてくれるとのこと。



「Fold8」のカメラはメインの広角・超広角がともに約5000万画素で高精細な描写を実現。また、インカメラとアウトカメラの両方を同時に記録するデュアル録画機能で、その場の反応や体験をより自然に残すことができます。動画内から選択した被写体を自動的に追跡して、好みのアスペクト比に再調整し、SNSの投稿に最適な動画を作成する「マイファンカム」機能も新たに搭載されました。





「Flip8」は、往年のガラケーや手鏡のように縦方向に開く端末で、シリーズ最薄・最軽量を実現。カバー画面はAIネイティブな日常インターフェイスに刷新され、AIによるサポートを必要なタイミングですぐ利用できるように設計されています。カバー画面に表示される「Now Brief」は必要な情報表示と提案にとどまらず、必要な操作へとスムーズにつなげてくれます。





カメラのスーパー手振れ補正には新たに水平ロック機能が搭載され、移動中のセルフィーやカバーカメラを利用したアクティビティの撮影でも、滑らかで安定した構図を保ってくれるとのこと。





3モデルとも、チタン合金フィルムとチタンプレートを組み合わせた新技術「Flex Titanium」を採用し、耐久性を損なうことなくさらなる薄型化を実現。ヒンジ機構やディスプレイテンション、磁力のバランスを最適化することで開閉動作が滑らかで軽やかになったほか、長時間の使用でも折り目が目立たなくなっています。



Samsungが薄型・高耐久の折りたたみディスプレイ技術「Flex Titanium」発表 - GIGAZINE





それぞれのモデルの主要スペックと価格は以下の通りです。

