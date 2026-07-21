2026年07月21日 12時49分 AI

AMDがNVIDIA対抗のラックスケールAIシステム「AMD Helios」をMicrosoft Azureに大規模導入



現地時間の2026年7月20日、半導体大手のAMDがMicrosoftのクラウドコンピューティングサービスであるMicrosoft Azure上で動作するAMD製のCPU・GPU・ネットワーク・ソフトウェアを網羅する戦略的パートナーシップの拡大を発表しました。戦略的パートナーシップ拡大の中心として、AMDはAIデータセンター向けのラックスケールAIシステムである「AMD Helios」をMicrosoft Azureに大規模導入すると発表しています。



Microsoft to Deploy Next-Gen AMD Instinct and AMD EPYC Processors as the Companies Expand Their Long-Term Strategic Partnership - AMD Newsroom

https://newsroom.amd.com/news/microsoft-azure-ai-infrastructure/



Microsoft expands Azure AI and HPC infrastructure with AMD - The Official Microsoft Blog

https://blogs.microsoft.com/blog/2026/07/20/microsoft-expands-azure-ai-and-hpc-infrastructure-with-amd/





Today, AMD and @Microsoft are announcing an expanded strategic partnership to deliver a full stack of AMD AI solutions for @Azure, spanning GPUs, CPUs, networking and software. At the center of this expansion, Microsoft will deploy AMD Helios to power frontier model AI inference… pic.twitter.com/lCQn8EDRNU — AMD (@AMD) July 20, 2026



AMD Heliosは、AIデータセンター向けのGPUである「MI455X」、TSMCの2nmプロセスで製造されている第6世代EPYCプロセッサの「Venice」、AMDのネットワーク技術である「Pensando」、機械学習向けGPUプラットフォームの「ROCm」などを組み合わせた、大規模なAIトレーニングおよび推論向けのラックスケールプラットフォームです。



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このAMD HeliosをMicrosoft Azureに導入することが発表されました。これにより、最先端のAIモデルやAzure AIサービス、顧客アプリケーションにわたる推論ワークロードでAMD Heliosが使用されることとなります。



AMDのリサ・スーCEOは、「AMDとMicrosoftは長年にわたって、高性能インフラストラクチャの構築で共に取り組んできました。そして本日、Azure上のAMD AIソリューションのフルスタックにわたって、このパートナーシップを拡大します。MicrosoftによるAMDの新たな導入は、Azureのお客様に最先端のコンピューティングソリューションを提供し、次世代のAIインフラストラクチャを共に拡張していく上で、重要な節目となります」とコメント。スーCEOは自身のXアカウントでもMicrosoftとの戦略的パートナーシップの拡張を伝えています。



Excited to expand our partnership with @Azure to deploy @AMD Helios with our newest MI455X GPUs, Venice CPUs, and Pensando networking. Thanks @satyanadella @scottgu for the continued partnership. Proud of what our teams are building together! https://t.co/fhz1dfpOoA — Lisa Su (@LisaSu) July 20, 2026



Microsoftのサティア・ナデラCEOは、「お客様はAIのトレーニングや推論か、データ準備、検索、強化学習まで、幅広いワークロードに最適化されたAIインフラストラクチャを求めています。AMDとの協業を通じ、AzureインフラストラクチャのポートフォリオをAMD Heliosで拡張し、お客様が次世代AIアプリケーションを構築・実行するために必要なパフォーマンス、拡張性、選択肢を提供します」と語りました。





今回の提携拡張に当たり、MicrosoftはAzureに3つの新しいVMシリーズを追加しました。



AIエージェントおよびデータパイプライン向けの「Azure HDv2」は、約500個の第6世代AMD EPYC CPUコア、4テラバイトのRAM、32テラバイトのローカルNVMeストレージ、400GbのAzure Boostネットワークを搭載しており、最も要求の厳しいAI顧客のワークロードニーズも満たすことができるよう設計されています。



半導体設計向けの「Azure HXv2」は、5GHzを超えるクロック周波数を持つ176個のAMD第6世代EPYC CPUコアを搭載することで、コアあたりのアドレス指定可能なキャッシュが50％も増加しています。さらに、VMサイズは2テラバイトまたは4テラバイト近いRAMを搭載することで顧客がワークロードをメモリ要件に合わせて最適化できるよう支援しているという点も特徴です。



そして、最新のAIサービスを支える推論・検索・エージェントワークロード向けのVMが「ND MI455X v7」です。AMD Helios搭載で、大規模推論のためのAzureインフラストラクチャオプションを拡張すると共に、要求の厳しいAIワークロードに対して高いパフォーマンスと効率性を提供できるように設計されています。



なお、報道によるとAMDは2026年後半にもMicrosoftを含む複数の顧客にAMD Heliosの出荷を開始する予定です。AMDの顧客には、Microsoftの他にOpenAI、Cohere、SpaceXAI、Metaなどの名前が挙げられています。

